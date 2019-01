Startuje expedice Go za Gorilou! spojená s natáčením filmu o ohrožených horských gorilách, která pomáhá dětem s popáleninami

Expedice do rovníkového deštného pralesa východoafrické Ugandy za ohroženými horskými gorilami nazvaná Go za Gorilou! startuje v sobotu 19. ledna. Dobrodružné cestovatelské výpravy, ze které vznikne stejnojmenný celovečerní cestopisný dokument, se zúčastní zpěvák Kamil Střihavka, uznávaný primatolog a "gorilí táta" Marek Ždáňský spolu s desetiletým Josefem Zemanem, který před několika lety utrpěl vážný popáleninový úraz, a výhercem facebookové soutěže z řad veřejnosti Milanem Suchým. Cílem projektu Go za Gorilou! je podpořit organizaci Gorilla Doctors pečující o poslední zbylé horské gorily žijící v ugandských horách a spolek Bolíto, který pomáhá dětem s popáleninami překonávat těžký životní úděl v důsledku popáleninových úrazů. Premiéru dokumentu Go za Gorilou! tvůrci plánují na období dubna nebo května tohoto roku.

Horské gorily jsou ohrožená zvířata, kterých zbývá poslední tisícovka na světě v jediné oblasti na hranicích Rwandy, Konga a Ugandy. Právě tam míří expedice Go za Gorilou! Výstup do hor za gorilami je však náročný a může být i poměrně dlouhý. Nelze předem přesně odhadnout, jak dlouho bude účastníkům expedice trvat cesta k místu aktuálního výskytu goril. Účastníci expedice Go za Gorilou! proto vyzývají veřejnost, aby na www.gozagorilou.cz a na facebokovém profilu facebook.com/mountaingorilla.cz sledovala cestovatelské deníky se zážitky jednotlivých účastníků expedice a tipovala, za jak dlouho se skupině podaří tlupu horských goril v ugandských kopcích najít. Ten tipující, jehož odhad bude nejblíže, vyhraje dárkový balíček Mountain Gorilla Coffee v hodnotě jeden tisíc korun. Expedice Go za Gorilou! je vyvrcholením téměř půlročního projektu Mountain Gorilla Coffee, která právě z Ugandy dováží vysoce kvalitní ekologicky a fair trade pěstovanou kávu a čokoládu. Z každého produktu Mountain Gorilla Coffee zakoupeného v období od září do prosince loňského roku šlo symbolických pět korun pro každou ze zmíněných organizací, celkem se takto vybralo devadesát tisíc korun. Expedice se proto za spolek Bolíto účastní také desetiletý Josef Zeman, který ve svých devíti letech utrpěl vážný úraz, v jehož důsledku utrpěl popáleniny třetího stupně na 34 % celého těla a výherce facebookové soutěže s Mountain Gorilla Coffee, IT specialista Milan Suchý.

Organizátory expedice Go za Gorilou! je společnost Mountain Gorilla ve spolupráci s neziskovými organizacemi Bolíto při Klinice popáleninové medicíny FN Královské Vinohrady a Gorilla Doctors. Cílem organizace Bolíto je pomáhat dětem s popáleninami překonávat jejich těžký životní úděl. Mezinárodně uznávaná nezisková organizace Gorilla Doctors zase působí hlavně na území Ugandy, Rwandy a Konga a zaměstnává desítky veterinářů z celého světa, kteří osobně dohlížejí na zdraví a bezpečí vzácných horských goril přímo v náročném terénu afrického deštného pralesa. Více na www.gozagorilou.cz

Related Images: