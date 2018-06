ROCK FOR CHURCHILL ZVEŘEJNIL PRVNÍ DJs A KOMPLETNÍ LINE UP RED BULL MUSIC STAGE

Festival Rock for Churchill zveřejnil jména prvních čtyř zahraničních DJs. V tanečním šapitó budou své beaty mixovat Alix Perez, Hybrid Minds, Gridlok a Benny Page. Po loňské vydařené premiéře se vrátí do Vroutku Red Bull Music Stage. Na střeše autobusu se letos představí Chaozz, PSH, Paulie Garand, Trosky, ABOP, Katarzia + Pjoni, Android Asteroid a Noisy Pots. Rock for Churchill proběhne 24. a 25. srpna ve Vroutku. Na hlavním pódiu se představí Lamb, The Subways, The Asteroids Galaxy Tour, Luciano a spousta dalších. Dvoudenní vstupenky za aktuální cenu 1000 Kč (+ poplatky) pořídíte do 30. června, od 1. července se cena vstupenek zvedá o 100 Kč. Kompletní info o vstupenkách najdete na www.rfch.cz/vstupenky.

Alix Perez

V Belgii narozený DJ a producent je považovaný za jednoho z nejinovativnějších producentů současné drum and bass scény. Alix na scéně vyniká kombinací originálních melodických prvků, vokálů a nekompromisně čistého a basového zvuku. Spolupracoval s velkými jmény jako Noisia, Foreign Beggars, dBridge nebo EPROM.

Hybrid Minds

Hybrid Minds je producentské duo, které tvoří Josh White a Matthew Lowe. Se svým velkým citem pro melodii a rytmus určují svěží směr liquid drum and bass. Během několika málo let se jim podařilo spolupracovat s těmi nejprestižnějšími značkami jako UKF, Liquicity nebo Spearhead. V pátek 25. května vychází nový track Paint By Numbers, na kterém hostuje zpěvačka Charlotte Haining.

Gridlok Průkopník drum and bass zvuku a ikona americké dnb scény Gridlok patří mezi nejuznávanější producenty žánru. Gridlok bude servírovat drum and bass z ulice, syrový taneční chaos plný emocí a nespoutané vášně.

Benny Page Benny je zásadní představitel raggajungle/dnb scény, který proslul svými těžkotonážními tanečními tracky a perfektními mixy. Momentálně pracuje na svém prvním studiovém albu, na kterém se představí hlasy jamajských legend jako Big Youth, Beenie Man, Popcaan nebo Protoje.

Chaozz Hiphopová skvadra, která jako první u nás dostala rap do hitparád, se po šestnácti letech mlčení vrací na velká pódia a vybrané fetivaly. Kato, Ba2s, Rusty a Fugaz nedávno vypustili do světa nový track Průvan.

PSH PSH patří mezi ústřední jména českého hiphopu a i přes svou úctyhodnou dobu fungování stále i mezi ty nejaktivnější. Pro loňský velký úspěch se na střeše autobusu představí i tento rok.

Paulie Garand Raper Paulie Garand je stálicí české hudební scény. Jakpak by ne! První desku vydal už před více než deseti lety, od roku 2010 je pak jedním z nejúspěšnějších členů vydavatelství Ty Nikdy. Ve Vroutku vystoupí s Kenny Roughem a předvedou jistojistě kvalitní show.

Trosky Od doby, kdy dvoučlenná formace Trosky vydala první album, uplynulo přes 20 let. Jako vůbec první československá kapela vydala v roce 1997 první rapové album na cz/sk scéně, které se dodnes řadí mezi nejzásadnější počiny československého hiphopu.

ABOP ABOP je chorvatská elektronická kapela, jejíž název je akronymem pro chorvatské rčení: "Afterparty je lepší než party". Na stagi uvidíte dva bubeníky sedící naproti sobě, které doplňuje baskytarista, zvukový inženýr a dva klávesáci. Live techno, co má koule.

Katarzia + Pjoni Silný koncert slibuje dvojice Katarzia a Pjoni (Jonatan Pastirčák). Oba patří mezi nejvýraznější jména mladé slovenské scény, ale spojení indie popu / folku v podání Katarzie a Pjoniho temné klubové elektroniky čekal asi málokdo.

Android Asteroid Android Asteroid není jen fúzí hip hopu, jazzu, funku a okouzlujícího downtempa, jedná se také o jedinou českou kapelu, která nahrávala v londýnských Abbey Road Studios. AA v současnosti připravují své čtvrté album, takže nás čeká řada novinek.

Noisy Pots Noisy Pots tvoří street drummingové duo Emil & Jakub a klávesák Michal Šupák z Charlie Straight. Jejich charakteristický zvuk spočívá v použití kýblů, plechovek a naladěných kuchyňských hrnců v kombinaci se syntezátory, vibrafonem, samplingem a vokálem.

