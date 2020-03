Ohrožené horské gorily v Ugandě zabil blesk, do místa neštěstí míří s finanční pomocí expedice Go za Gorilou!

Druhý ročník expedice do rovníkového deštného pralesa východoafrické Ugandy za ohroženými horskými gorilami nazvané Go za Gorilou! startuje v sobotu 29. února. Dobrodružné cestovatelské výpravy za gorilami do národního parku Bwindi, kde aktuálně blesk usmrtil tři gorilí samice, se zúčastní zpěvák skupiny Sto zvířat Honza Kalina, uznávaný primatolog a „gorilí táta“ Marek Ždánský a výherce facebookové soutěže z řad veřejnosti, ošetřovatel opic Lukáš Baránek. Cílem projektu Go za Gorilou! je finančně podpořit organizaci Gorilla Doctors pečující o poslední zbylé horské gorily žijící v ugandských horách a spolek Hvězdy dětem, který pomáhá opuštěným dětem z dětských domovů.

Horské gorily jsou ohrožená zvířata, kterých zbývá poslední tisícovka na světě v jediné oblasti na hranicích Rwandy, Konga a Ugandy. Během aktuální únorové tropické bouře zde byla zasažena bleskem sedmnáctičlenná skupina vzácných horských goril skupiny Hirwa. Blesk na místě usmrtil tři gorilí samice Kabatwu, Mararo a těhotnou Gikundiro. Čtrnáctiměsíční mládě Kabatwy zásah blesku přežilo. V terénu je aktuálně tým gorilích doktorů vedený Fredem Nizeimanou, který monitoruje zdraví mláděte a přeživších členů gorilí skupiny. Náhlá ztráta tří samic je pro již tak malou populaci horských goril velkou ranou, samice v plodném věku jsou pro její přežití velmi důležité. Právě do místa neštěstí míří s finanční pomocí expedice Go za Gorilou!. Výstup do hor za gorilami je však náročný a nelze proto předem přesně odhadnout, jak dlouho bude účastníkům expedice cesta k místu aktuálního výskytu goril trvat. Účastníci expedice Go za Gorilou! proto vyzývají veřejnost, aby na www.gozagorilou.cz a na facebookovém profilu facebook.com/mountaingorilla.cz sledovala cestovatelské deníky se zážitky jednotlivých účastníků expedice a tipovala, za jak dlouho se skupině podaří tlupu horských goril v ugandských kopcích najít. Ten tipující, jehož odhad bude nejblíže, vyhraje dárkový balíček Mountain Gorilla Coffee v hodnotě jeden tisíc korun. Expedice Go za Gorilou! je vyvrcholením téměř půlročního projektu společnosti Mountain Gorilla Coffee, která právě z Ugandy dováží vysoce kvalitní ekologicky a fair trade pěstovanou kávu a čokoládu. Z každého produktu Mountain Gorilla Coffee zakoupeného v období od září do prosince loňského roku šlo symbolických pět korun pro každou ze zmíněných organizací, celkem se takto vybralo přes jednadvacet tisíc korun. Expedice se proto účastní i výherce facebookové soutěže s Mountain Gorilla Coffee, ošetřovatel opic ze ZOO Hodonín Lukáš Baránek. Loňského prvního ročníku expedice Go za Gorilou!, o kterém vznikl stejnojmenný dokument, se zúčastnil zpěvák Kamil Střihavka.

Organizátory expedice Go za Gorilou! je společnost Mountain Gorilla Coffee ve spolupráci s neziskovou organizací Hvězdy dětem, která se zaměřuje na podporu zájmů, talentu a volnočasových aktivit dětí z dětských domovu a přípravu mládeže z těchto zařízení na jejich budoucí zaměstnání. Mezinárodně uznávaná nezisková organizace Gorilla Doctors zase působí hlavně na území Ugandy, Rwandy a Konga a zaměstnává veterináře z celého světa, kteří osobně dohlížejí na zdraví a bezpečí vzácných horských goril přímo v náročném terénu afrického deštného pralesa. Více na www.gozagorilou.cz