NEJVĚTŠÍ EVROPSKÝ BEACH FESTIVAL BALATON SOUND OZNAMUJE DALŠÍ HVĚZDY ROČNÍKU 2020

DJ SNAKE, STEVE AOKI, LOST FREQUENCIES, BANKS, DILLON FRANCIS, PAUL VAN DYK, CARNAGE, JPEGMAFIA, PAN-POT, PATRICK TOPPING, MOKSI, SAY MY NAME, REINER ZONNEVELD, JAN BLOMQVIST & Band a mnoho dalších.

Připojují se k již oznámeným hvězdám letošního festivalu a doplní program, kterému vévodí MARTIN GARRIX, KYGO, DON DIABLO, MATOMA, DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE, JONAS BLUE, DEBORAH DE LUCA, MODESTEP live, LOCO DICE, ILARIO ALICANTE, ROBIN SCHULZ, SIGALA, DANNY TENAGLIA, VINI VICI, BLASTOYZ, ZHU.

Balaton Sound - pětidenní hudební festival na břehu jezera Balaton - přidal na seznam letošních hvězd další obrovská jména současné elektronické taneční scény. Steve Aoki, Paul Van Dyk nebo Lost Frequencies jsou celosvětové hvězdy a budou se skvěle doplňovat s jž oznámeným programem.

Letošní line-up také nabídne několik nových jmen a světových talentů, které právě hýbou současnou scénou. Mezi ně patří bezesporu i Moksi - holandské duo se společnou vášní pro UK garage pozdních devadesátek a nebo americký rapper a producent JPEGMafia, autor provokativního alba Veteran. V Berlíně naturalizovaní italové Mind Against s osobitým zvukem vycházejícím z IDM, house i techna se na jedné stage vystřídají s Carnage, Dillon Francis a Saymyname.

Na Elrow stage budou letos hostovat Loco Dice, Meduza, Ilario Alicante, Danny Tenaglia a další jména ještě přibudou. Balaton Sound bude mít famozní zakončení v podobě jedné z největších současných hvězd. Zavěrečnou show na hlavním podiu obstará DJ Snake a fanoušci se mohou těšit i hity Bird Machine a Turn Down for What.

Balaton Sound nabízí navíc naprosto jedinečné VIP zóny, které nenajdete na žádném jiném festivalu v Evropě. Tato část areálu bude pulzovat v hollywoodském retro stylu a nabídka zde bude přímo okouzlující, od masáží, make-up salónků, nápojů při příjezdu až po exkluzivní večírky a překvapení. Unikátní poloha na břehu obřího jezera a fantastická atmosféra s luxusním VIP zázemím vytváří z Balaton Soundu jednu z nejžádanějších a největších akcí elektronické a taneční hudby v Evropě. Ročník 2019 přivítal v součtu všech dní 172 000 fanoušků a rekordní počet jich dorazil i z České republiky.