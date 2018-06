MIDI LIDI vydávají soundtrack k filmu Prezident Blaník

Čtvrt roku po premiéře filmu Prezident Blaník, k němuž vytvořili ikonický soundtrack, vydávají MIDI LIDI hudbu z filmu také k domácímu poslechu. Nejprve si ji přednostně užili přispěvatelé Hithit kampaně a nyní k dispozici všem fanouškům filmu, skupiny i Tondy Blaníka. Na co je možné se těšit, odkrývá frontman skupiny Petr Marek: “Je to hodina a půl hudby, většinou ryze elektronické, čímž nejspíš potěšíme ty zaryté příznivce našeho prvního alba Čekání na robota, kteří nám nemohou odpustit, že jsme postupem času začali hrát i na kytary. Pro ně je skvělou zprávou to, že drtivá většina soundtracku byla složena v mobilním telefonu, což se koneckonců hodí k životnímu stylu Tondy Blaníka, jemuž je mobil hlavním výrobním prostředkem. Kromě toho je na albu několik oslavných písní o Miloši Zemanovi z Tondovy prezidentské kampaně.” Písně Ši ši Miloši a Ty jsi můj sen zpívá přímo herecký představitel Tondy Blaníka Marek Daniel.

Na otázku, proč soundtrack vychází až nyní, Petr Marek odpovídá: “Filmová hudba se uvnitř filmu řídí jinou než ryze hudební logikou a jen tak ji překlopit na album by byl nesmysl. Proto máme ve zvyku na ní po dokončení filmu dále pracovat tak, aby se z jednotlivých útržků staly plnohodnotné skladby. A taky jsme se dost flákali.” To zřejmě v kontrastu s výrobou hudební stopy filmu samotného, která byla hotova v rekordním čase během natáčení.

