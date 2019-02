Mezinárodní program maďarského festivalu Volt Telekom festival je dokončen!

Již několik let vás informujeme o trojici maďarských festivalů. Ani tento rok tomu není jinak o festivalu Sziget i Balaton Sounds jsme vás již informovaly a nyní máme již zprávy o Volt Telekom Festival pořádaném v maďarském městě Sopron. 26. až 29. června čeká návštěvníky festivalů, ať z Maďarska tak i celé Evropy opravdu zajímavý program s hudebními legendami současných populární hudby jakýmy jsou Black Eyed Peas, Papa Roach, Cypress Hill, Martin Solveig a Jan Blomqvist.

Snad nejvíce legendární kapela hlavního proudu žánru hip-hop jakou Black Eyed Peas je, převezme na Volt show na podporu svého nového alba společně s životními hity blíbenými každým z nás. Přehled festivalu Volt je skutečně hlavně rockový festival s vystoupením kapel jako Cypress Hill, Papa Roach a Amaranthe spolu s již oznámenou kepelou Slipknot. Ve čtvrtek Ugly Kid Joe vystoupí poprvé na jevišti v kombinaci hard rocku, funku, rapu a thrash music.

Pátek bude Sopron v plném proudu s oblíbeným zastupcem electro-popu Jan Blomqvist, který přijede s celou kapelou. Rakouské duo Kruder & Dorfmeister vystoupí letos také na festivalu, stejně jako duel Kollektiv Turmstrasse. Milovníci Drum & bass se mohou radovat, protože tým Bladerunnaz, který je od počátku důležitou součástí VOLT, oslavuje své 20. narozeniny. DJ Friction a The Prototypes se také připojí k oslavám, s tím, že Habstrakt se objeví večer jako součást noci "Next Level". Dvě oblíbené postavy Nouvelle Vague a DelaDap se také vracejí letos na VOLT.

V redakci každý rok zvažujeme zda vynechat něco z našeho nabytého programu, jestli to bude již tentokrát se necháme ještě překvapit. Zato vy pečlivě zvažte zda si nevybrat nějaké to volno a zajet si do maďarska na zajímavý výlet.