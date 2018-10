Lucie Vondráčková hledá štěstí a lásku v romantické komedii The Perfect Kiss

Tanya (Lucie Vondráčková) je přitažlivá mladá slečna, která nemá štěstí na partnery. Její život plyne volnoběhem do doby, než se dozví, že přišla o práci. Poslední kapka ji donutí přestěhovat se od rodičů k nejlepší kamarádce Britney, kde se chce dát do kupy a začít pěkně znovu od podlahy.

Když však máte za rodiče bývalé východoevropské špiony, nemající na práci nic lepšího než sledování vlastní dcery, nepůjde to tak snadno. Do toho všeho se navíc objeví miliardář Brian, jemuž Tanya rozhodně není lhostejná. Ta má z toho všeho pomotanou hlavu – dočká se roztomile ztřeštěná skoro třicátnice pravé lásky a polibku?

Romantická kanadská komedie The Perfect Kiss odlehčenou formou připomíná, že na pravou láskou se někdy vyplatí počkat a není nad milující rodiče – i když jsou třeba vysloužilými agenty. Tanyu si zahrála Lucie Vondráčková, která se po delší pauze vrací na plátna kin v hlavní úloze. Navíc jako první česká herečka, která natočila film v anglicky hovořící zemi a zahrála si v něm hlavní roli.

„Tanya je aktivní a sympatická žena, někdy trochu naivní, ale se srdcem na pravém místě. Energičnost máme s Tanyou společnou, přála jsem jí šťastný konec. Na rozuzlení však diváci budou muset do kina,“ láká s úsměvem na film Vondráčková.

Jejím hereckým partnerem byl v The Perfect Kiss Landy Cannon, známý kanadský herec. „Lucka mě už na kamerových zkouškách zaujala svou přirozeností, schopností improvizace a úsměvem. Ihned jsem si s ní lidsky rozuměl a myslím, že je to poznat i v samotném filmu. Takové natáčení je nejlepší a věřím, že to diváci v kinech ocení,“ řekl ke spolupráci s Vondráčkovou Cannon.

Lucie Vondráčková nazpívala k filmu i stejnojmennou titulní píseň

Foto galerie z filmu

Snímek režisérky Tiny Adams, v tuzemsku spíše známé jako Martiny Adamcové, má v českých kinech premiéru 1. listopadu 2018. Film jde do kin ve verzi s českým dabingem. Dalších rolí se ujali například Sabina Laurinová, Hana Ševčíková nebo Otakar Brousek ml. Distributorem snímku v České republice je společnost Mirus FD.