Koncert Kodaline se pro velký zájem přesouvá do velkého sálu Lucerny

Irská kapela Kodaline přijede do Prahy v rámci evropského turné k novému albu Politics of Living, které vychází 10. srpna. 15. června kapela vydala svůj první singl z připravovaného alba s názvem Shed a Tear. Právě kvůli nahrávání nové desky Kodaline přeložili celé evropské turné, které měli původně absolvovat na podzim loňského roku a jež zahrnovalo i vyprodaný koncert 25. listopadu v Lucerna Music Baru. Nový termín koncertu byl stanoven na 16. 10. 2018, pro velký zájem se koncert přesunul z Lucerna Music Baru do Velkého sálu Lucerny.

Vstupenky za 690 Kč + poplatky jsou v prodeji na pokladně Lucerna Music Baru (bez poplatků), GoOut.cz, Ticketmaster a Ticketportal. Na místě za 790 Kč.