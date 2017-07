HIPHOPOVÉ LEGENDY ARRESTED DEVELOPMENT OSLAVÍ V PRAZE 25 LET

Legendy hiphopu, držitelé dvou cen Grammy a neúnavní bojovníci za lidská práva Arrested Development se vrátí po dlouhé době do Prahy. V rámci turné k 25. výročí existence vystoupí v pondělí 30. října v pražském Lucerna Music Baru. Vstupenky jsou v prodeji za 590 Kč + poplatky na pokladně Lucerna Music Baru (bez poplatků), na webu Lucerna Music Baru, GoOut.cz a v sítích Ticketpro a Ticketportal.

Arrested Development založili Speech společně s Headlinerem jako pozitivní protipól gangsta rapu, který byl obzvláště na počátku 90. let velice populární. Navzdory tomu, že témata jejich skladeb se věnovala převážně černošské realitě v USA, hudba Arrested Development získala mnoho fanoušků napříč celým světem. Hned jejich debutová deska 3 Years, 5 Months and 2 Days in the Life Of… z roku 1992 způsobila doslova poprask na hudební scéně. V několika zemích byla platinová a tracky Tennessee, People Everyday a Mr. Vendal se staly hymnami tehdejší black music. V roce 1993 pak Arrested Development získali dvě ceny Grammy a časopis Rolling Stone je označil za skupinu roku.

Po krátké pauze mezi lety 1995 a 2000 se Arrested Development na startu nového milénia opět pustili do intenzivní práce. V současnosti mají za sebou tucet alb, přičemž dvě nejnovější Changing The Narrative a This Was Never Home vyšly v loňském roce. Současnou sestavu kapely tvoří Speech, 1 Love, Tasha LaRae, Fareedah Aleem, Za’ a JJ Boogie.