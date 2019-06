Festival Sziget nabízí dva a půl tisíce koncertů, divadel a akcí během sedmi dnů.

Když vyrazíte na festival Sziget, je to jako byste navštívili několik festivalů najednou. Sedmidenní akce od 7. do 13. srpna nabízí přes dva a půl tisíce koncertů, divadel a dalších akcí. Program poprvé historii také nabízí devět headlinerů. K největším hvězdám festivalu uprostřed Budapešti patří Ed Sheeran, Foo Fighters, Post Malone, Macklemore, Twenty One Pilots, Florence + The Machine, The 1975, Martin Garrix, The National a mnoho dalších!

Ostrovní areál s denní kapacitou 85 000 návštěvníků připravují pořadatelé už 21 dní před festivalem a bude v něm 12 hudebních a 3 nehudební pódia a dalších 35 míst plných zábavy a zážitků. Rozpočet festivalu přesahuje na české poměry astronomických 800 miliónů korun. Sziget si zakládá i na skvělých podmínkách pro návštěvníky, a tak připraví více jak 100 speciálních kontejnerů se sprchami a záchody. Na festivalu bude nejen vyhrazená pláž břehu Dunaje, kde se můžete zchladit, ale i pohodová odpočinková zóna. Celý festival pojede non stop a stále bude možnost si dát něco k jídlu, pití, vyrazit za muzikou anebo si jít zasportovat. Nikdo tak nemusí celý týden vytáhnout paty z ostrova.

Samozřejmě nejdůležitějším bodem celého festivalu jsou koncerty. Těch i letos bude více než dvě stě. Legendární Foo Fighters na hlavním pódiu odehrají koncert dvě a půl hodiny dlouhý. Rapová hvězda Post Malone přiveze na Sziget svoji exkluzivní světelnou show nabitou speciálními efekty. Ohňová show doprovázející vystoupení Martina Garrixe vyvrcholí závěrečným ohňostrojem. Kromě devíti headlinerů je plný dalších hvězd jako jsou Franz Ferdinand, Richard Ashcroft, James Blake, Years&Years, 6LACK, Tove Lo, Kodaline, Chvrches, Michael Kiwanuka a spousta dalších. Prosadit se do hudebního programu je prestižní záležitost a máme radost, že české vlajky zavlají na ostrově letos hned dvakrát. Už prověřené rockové tvrďáky Pipes and Pints doplní mladá kapela I Love You Honey Bunny, která zvítězila v soutěži Jednou ranou na Sziget. Slovensko bude reprezentovat Celeste Buckingham.

Na festival Sziget se sjíždí fanoušci z celého světa, letos to bude z více než 110 států po celé zeměkouli. Návštěvníci zde mají šanci potkat nejen hudební hvězdy. V loňském roce sem zavítal například britský herec Sacha Barron Cohen aka Borat s manželkou Islou Fisher. O rok dříve navštívili festival v srdci maďarské metropoli Ashton Kutcher a Mila Kunis, která zde zrovna natáčela film Špión, který mi dal kopačky. Zákulisí festivalu je pro mnohé velkou neznámou, přesto můžeme říci, že se Sziget pyšní opravdu mezinárodně vyhlášenou zónou pro účinkující na hlavním pódiu. „Každý rok na Sziget přijíždí ty největší hudební hvězdy, a tak se snažíme mít zákulisí vždy perfektně připravené a co nejpohodlnější. Díky tomu jsme se vlastně nesetkali vloni s ničím, co by se nedalo splnit. V současné době je velké množství požadavků na veganské a vegetariánské občerstvení. Asi nejvíce nám dali zabrat Arctic Monkeys, kteří požadovali speciální a v našem městě raritní čaj, ale i to jsme nakonec zdárně vyřešili,“ doplňuje Nori Rubin, která se stará o komunikaci festivalu Sziget.

Letošní ročník nabízí umělce z celkem 52 zemí světa, od hudby přes tanec, divadlo, kabaret, akrobacii, cirkus, pouliční kejklíře a další profese. Například bude k vidění také 10 uměleckých instalací, které budou volně rozmístěny po celém ostrově. Českou republiku zastupuje instalace ateliéru 3ART. Jejich projekt Chill Out Zone – Recycled/Upcycling zaujal v loňském roce natolik, že obdrželi pozvání i pro letošní rok. O letošní program je mimořádný zájem, a tak by fanoušci neměli nechávat nákup na poslední chvíli. Každý rok je vyprodáno hned několik dní. Aktuálně jsou k dispozici tří, pěti, sedmidenní permanentky a také jednodenní lístky. Více informací najdete na www.szigetfestival.com/cz/.

Časový harmonogram