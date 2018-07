Festival Sziget a 10 důvodů proč cestovat do Budapešti

Proč vyrazit na festival za hranice naší republiky? Maďarský Sziget totiž nabízí řadu zážitků, které u nás na jednom místě nenajdete a i pár věcí navíc. Tady jsou hlavní důvody proč se připravit na cestu do Budapešti. Festival Sziget je označován za jeden z nejlepších světových festivalů. I letos zveřejněná jména těch největších hudebních hvězd ukazují na mimořádný zážitek. Arctic Monkeys, Dua Lipa, Kendrick Lamar, Gorillaz, Lana Del Rey, Mumford & Sons, Kygo nebo Shawn Mendes, to jsou hlavní taháky letošního festivalu. A protože na Szigetu je toho k vidění mnohem víc, tak tady je pár dalších důvodů, proč se začít připravovat na cestu do Budapešti. Festival se koná od 8. do 15. srpna 2018.

1. Festival na Dunaji v centru Budapešti

Skvělou atmosféru festivalu Sziget tvoří nejen návštěvníci z více než 100 zemí světa, ale i skvělý areál, který se nalézá na krásném ostrově na řece Dunaji uprostřed Budapešti. Tento fakt zmiňujeme téměř vždy, ale kdo jednou navštívil festival to může potvrdit. Podívejte se na aftermovie roku 2017.

2. Zábava po celý den i noc

Na Szigetu hrají světové hvězdy, ale kompletní program se odehrává na téměř padesáti místech po celém areálu. Nejen hudba, divadlo a moderní cirkus, ale je tu i spousta dalších možností, jak prožít neopakovatelný festival. Každý den proběhne na dvě stovky vystoupení či představení. Kromě hudby je tu monumentální stan Cirque de Sziget, který hostí nejlepší představení z oblasti moderního cirku. Prostor nazvaný Giant Street Theatre který nabízí velkolepé pouliční divadla a spousta dalšího programu. Popsat vše co se bude dít na Szigetu by zabralo desítky stran. Více o programu naleznete ZDE.

3. Party na lodi

Ve spolupráci se Sziget City nabízí festival návštěvníkům odpolední party na lodi za zvýhodněnou cenu. Můžete jen tak lenošit v pohodlných sedacích vacích a kochat se výhledem na krásnou Budapešť nebo si užít bláznivou a pulzující party přímo na palubě.

4. Hudba pro každého

V programu jsou největší hvězdy nejen mezinárodní popové či rockové scény na několika pódiích. Vždyť kromě headlinerů festivalu můžete vidět taková jména jako Liam Gallagher, Bastille, Lykke Li, Stormzy, Parov Stelar, Bonobo live, Nick Murphy fka Chet Faker, Kaleo, Zara Larsson, Gogol Bordello a mnohem víc. Dvě scény budou věnované jen taneční a elektronické hudbě a hrají zde hvězdy jako jsou např KSHMR nebo Don Diablo. Je tu pódium věnované world music s Värttinou či Griot Blues, ale i pódium pro folk, jazz, blues i klasickou hudbu. Bude tu scéna věnovaná těm nejtalentovanějším hudebníkům z Evropy. Na ní zahraje i jediný zástupce z ČR Thom Artway a představí i svůj nejnovější singl All I Know.

5. Bezpečnost

Na festivalu, kde se pohybuje 100 tisíc lidí, je problémových situací minimum. Tomu pomáhá i řada bezpečnostních opatření jako je třeba vstupní kontrola na festival, která funguje na stejném principu jako na letištích. Nebo také spolupráce policie, takže na festivalu můžete potkat i slavné „bobíky“ z UK.

6. Odpočinek na pláži

Pláž na festivalu Sziget je jednou z nejnavštěvovanějších částí ostrova. Na břehu řeky Dunaje najdete nejen vyhrazenou pláž, kde se můžete zchladit, ale i chill-out zónu, kde můžete relaxovat během festivalu.

7. Zázemí festivalu

Na festivalu se budete cítit pohodlně všech sedm dní. Hygiena byla na Szigetu vždy nadprůměrná, WC a sprchy se navíc letos ještě o stupeň zlepší. Také v jídle Sziget usiluje o různorodost a zároveň vysokou kvalitu. Na Szigetu je zkrátka všechno, na co si jen vzpomenete, a tak se po celý týden nemusíte vytáhnout paty z areálu. Celý festival jede non stop, tudíž máte neustále přístup k jídlu, pití, hudbě a dalším službám, jako jsou sportoviště atd.

8. Nejlepší festival Evropy

Sziget patří mezi největší a nejznámější festivaly světa a je také pravidelným účastníkem závěrečného vyhlašování cen European Festival Awards. Tyto ceny patří mezi nejprestižnější ocenění, kterými jsou vyznamenávány evropské festivaly. Sziget má na svém kontě již několik vítězství, v minulosti například dvakrát získal cenu jako Europe's Best Festival. Nyní se pyšní cenou Line-Up Of The Year, v této kategorii soupeřil s festivalovými velikány, jako jsou Glastonbury nebo Lollapalooza.

9. Art of Freedom

Velkolepé instalace, barevné sochy, unikátní umělecké projekty, ohromující a úžasné vizuální efekty. Tato gigantická zařízení a světelné kompozice přispívají k unikátní atmosféře Szigetu. Navíc je tu možnost vyzkoušet si různé formy a druhy umění se zaměřením na recyklované materiály, velké množství workshopů a kreativních dílen.

10. Krásná Budapešť

Dopřejte si koupel v jedné ze slavných městských lázní, pochutnejte si na místní kuchyni, nakoukněte do některých velmi osobitých obchůdků s originálními výrobky, projděte se po Chain Bridge nebo se jednoduše posaďte do nějaké z místních skvělých kaváren a relaxujte. K tomu skvěle slouží i Sziget City Pass s řadou slev.

ZDROJ: TZ Sziget