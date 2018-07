Festival Hrady CZ startuje tento pátek a sobotu na Točníku s Tomášem Klusem, Divokým Billem či Škworem a oznamuje kompletní program

Čtrnáctý ročník festivalu Hrady CZ startuje v pátek a sobotu 13. a 14. července na hradě Točníku a dále se vždy v pátek a sobotu představí na Kunětické hoře, Švihově, Rožmberku nad Vltavou, Veveří, Hradci nad Moravicí, Bouzově a svoji letošní pouť uzavře na hradě Bezdězu. Páteční program na Točníku nabídne koncerty Monkey Business, Ivana Mládka a Banjo Bandu či Pipes and Pints, ale také hradních nováčků, jako je Marpo či kapela Škwor. V sobotu se mohou fanoušci letní hradní tour těšit na Tomáše Kluse, kapelu Divokej Bill, Mandrage nebo Rybičky 48 a nově na Lenny, Slzu nebo kapelu Jelen a další zpěváky a skupiny. Novinkou letošního ročníku festivalu, který zároveň oznamuje kompletní program, je takzvaný VIP kemp PLUS nabízející hotelový komfort s předem postaveným stanem vybaveným pro přenocování.

V pátek se areál na louce pod hradem Točník se dvěma stagemi otevře v půl čtvrté odpoledne a od půl páté se představí kapela Carpathia Castle, výherce facebookové talentové soutěže Zahraj si s kapelou na festivalu Hrady CZ. Do té se přihlásilo celkem sedmdesát kapel a do finále postoupilo pět nejúspěšnějších hudebních skupin v každém regionu, z nichž vzešla vždy jedna vítězná, která si zahraje na konkrétní zastávce festivalu v rámci oficiálního pátečního programu. Dále se návštěvníci mohou těšit na koncert Dymytry a v devět hodin večer vypukne oblíbený páteční hradní karneval s vyhlášením nejlepších masek. V sobotu se areál otevře v deset hodin dopoledne a areál dále rozezní Vypsaná Fixa, Pražský výběr, Hentai Corporation, ale také například Majk Spirit + General Foxx, kteří budou na festivalu Hrady CZ hrát zcela poprvé. Sobotní program dále nabídne koncerty Johny Machette nebo Bros'n'Beats. Festival Hrady CZ letos opět spolupracuje s Národním památkovým ústavem a nabídne tak v sobotu vstup zdarma na prohlídkové okruhy hradů Točník a Žebrák.

Festival Hrady CZ letos poskytne návštěvníkům zvýšený komfort doslova hotelového typu. Zcela nově bude totiž k dispozici takzvaný VIP kemp PLUS, díky němuž není nutné s sebou na festival brát žádné vybavení pro přenocování – postavený stan, dvě karimatky a dva spacáky budou k dispozici na místě. V areálu bude posílen signál telefonů a datových služeb, chybět nebudou wi-fi zóny a bankomat. Na místě bude také O2 Guru karavan, kde budou k dispozici i powerbanky na dobití telefonů a poradenství s nastavením mobilních telefonů. O lepší informovanost návštěvníků se postará i praktická festivalová aplikace s mapou areálu a různými slevami a výhodami. Samozřejmostí jsou VIP kempy se sprchami a splachovacími toaletami, obchod s potravinami či úschovny kol a zavazadel, ale i klasické stanové městečko zdarma. Ve spolupráci s partnery festivalu zde budou připraveny dětské koutky, foto koutky a doprovodné sportovní aktivity, jako například obří vodní skluzavka pro osvěžení v letním parnu. Na hrad Točník bude zavedena autobusová kyvadlová doprava od železniční stanice Hořovice a zpět.

Festival Hrady CZ se letos odehraje na Točníku ve Středočeském kraji (13. - 14. 7.), na Kunětické hoře v Pardubickém kraji (20. – 21. 7.), na Švihově v Plzeňském kraji (27. – 28. 7.), v Rožmberku nad Vltavou v Jihočeském kraji (3. – 4. 8.), na Veveří v Jihomoravském kraji (10. - 11. 8.), na Hradci nad Moravicí v Moravskoslezském kraji (17. - 18. 8.), na Bouzově v Olomouckém kraji (24. - 25. 8.) a na Bezdězu v Libereckém kraji (31. 8. - 1. 9.).

Lístky na festival Hrady CZ lze zakoupit v síti Ticketstream na www.hradycz.cz/vstupenky.

Lístek na pátek stojí do dne před akcí 450 korun, na sobotu 530 korun, permanentka na oba dny pak 880 korun. Na místě pak 490 korun na pátek, 590 korun na sobotu a permanentka za 940 korun.

Připravené jsou slevy pro děti, ZTP/P a seniory. Dvoudenní ubytování ve VIP Hradních kempech na dva dny 350 korun na osobu, ve VIP kempech PLUS 850 korun, na místě pak za 400 a 900 korun. Lístky a ubytování lze také zakoupit společně v balíčku permanentka + VIP hradní kemp do dne před akcí za 1160 korun nebo permanentka + VIP kemp PLUS za 1660 korun, na místě pak za 1300 korun s VIP kempem a 1800 korun s VIP kempem PLUS. V prodeji je také rodinná permanentka pro dva dospělé a dvě děti za 2400 korun nebo rodinná sobotní vstupenka 1340 korun.

INTERPRETI NA FESTIVALU HRADY CZ NA TOČNÍKU:

Carpatia Castle, Dymytry, Ivan Mládek a Banjo Band, Pipes and Pints, The Agony, Karneval, Marpo, Škwor, Johny Machette, Bros'n'Beats, Tomáš Klus, Slza, Lenny, Vypsaná Fixa, Hentai Corporation, Visací zámek, Jelen, Majk Spirit + General Foxx, Pražský výběr, Rybičky 48, Mandrage, Divokej Bill

TERMÍNY A MÍSTA:

13. - 14. 7. Točník

20. - 21. 7. Kunětická hora

27. - 28. 7. Švihov

3. - 4. 8. Rožmberk nad Vltavou

10. - 11. 8. Veveří

17. - 18. 8. Hradec nad Moravicí

24. - 25. 8. Bouzov

31.8. - 1. 9. Bezděz



