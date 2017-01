Festival Hrady CZ se představí na předposlední zastávce Bezdězu s hlavní hvězdou kapelou Kabát, svou pouť zakončí na Slovensku

Putovní letní kulturní festival Hrady CZ se po Bouzově přesouvá 2. a 3. září na Bezděz v Libereckém kraji. Zde svou česko-moravskou část ukončí a letos ve své historii poprvé zavítá pod názvem Slovenské hrady 10. září na hrad Červený Kameň na Slovensku, kde svou letošní pouť uzavře. Hlavní hvězdou festivalu je letos kapela Kabát, která na Bezdězu vystoupí v sobotu před půlnocí. V pátek se festivalový areál se dvěma pódii v malebném podhradí otevře v 16 hodin, první koncert vypukne již v půl šesté a fanoušci se mohou těšit na koncerty Monkey Business, Xindla X, Pražský výběr, Mandrage nebo Rytmuse a Vladimira 518 ve společném setu sestaveném exkluzivně pro festival Hrady CZ. O sobotní hudební program se postarají například kapely No Name, Divokej Bill, Mňága a Žďorp, Visací zámek, Portless a další. Permanentky na festival na Bazdězu lze ještě do dne před akcí zakoupit v předprodeji za zvýhodněnou cenu.

První festivalový den budou moci návštěvníci festivalu Hrady CZ na Bezdězu zhlédnout také koncerty kapel Gazdina Roba či Nebe. Chybět nebude také tradiční páteční karneval v maskách o ceny, vyhlášení nejlepších masek proběhne ve 21 hodin večer. V sobotu se areál festivalu Hrady CZ otevře již v půl jedenácté dopoledne a na dvou pódiích zde dále vystoupí například Vypsaná Fixa, UDG, Krucipusk nebo Desmod. Rocková kapela Kabát v čele s frontmanem Pepou Vojtkem sobotní program o půlnoci ukončí. Pro Kabáty je to historicky první letní „šňůra“ s festivalem Hrady CZ. „Koncept festivalu Hrady CZ je skvělá myšlenka, navíc my jsme na světě už druhé století a jsme také taková kulturní památka,“ směje se frontman Kabátů Josef Vojtek. „Je to jedna velká oslava hudby a navíc, kdy si uděláte ve svém volnu čas na prohlídku těchto hradů?“ dodává zpěvák. A zpěvák Xindl X se připojuje: „Hrady CZ jsou jeden z mých nejoblíbenějších festivalů, ať už prostředím, tak i díky tomu, že tam člověk hraje vždy v dobré společnosti. A nejinak je tomu letos.“ Program festivalu Hrady CZ na Bezdězu dále nabídne vystoupení kapel Smrtislav, Rybičky 48 či Poletíme?.

Návštěvníci festivalu Hrady CZ na Bezdězu mohou za příplatek stanovat v komfortních VIP Hradních kempech nabízejících ubytování v hlídaném areálu s vlastním sociálním zařízením a sprchami nebo zdarma v tradičním stanovém městečku vedle areálu festivalu. V těsné blízkosti bude možnost využít prodejny potravin, úschovny kol a batohů a navýší se sociální zázemí i kapacity parkovišť. Nově letos festival nabízí širší výběr gastronomie a nápojů ve festivalovém areálu. V případě horkého počasí budou v pohotovosti hasičské kropicí vozy a zajištěn dostatek pitné vody. V rámci festivalové vstupenky je opět možné navštívit hrad Bezděz včetně jeho prohlídkových tras. Nově mají návštěvníci festivalu možnost zapojit se do velké prázdninové soutěže s tématikou Karla IV, připravena je také fotosoutěž o nejlepší fotky z festivalu určená zájemcům z řad návštěvníků. Veškeré informace o soutěžích jsou zveřejněny na webových stránkách festivalu, facebooku a ve festivalové brožuře. Zcela poprvé v historii festivalu bude poslední zastávkou 10. září hrad Červený Kameň poblíž Bratislavy, který letošní pod názvem Slovenské hrady letošní putování uzavře. Vystoupí zde například skupiny Majk Spirit, Rytmus, David Koller, Vladimir 518, Divokej Bill, Tublatanka, Desmod, Chinaski, Horkýže Slíže, Inekafe a řada dalších interpretů.

Festival Hrady CZ se letos koná na Točníku ve Středočeském kraji (15. – 16. 7.), na Kunětické hoře u Pardubic (22. – 23. 7.), na Švihově u Klatov (29. – 30. 7.), v Rožmberku nad Vltavou v Jižních Čechách (5. – 6. 8.), na Veveří u Brna (12. – 13. 8.), v Hradci nad Moravicí u Ostravy (19. – 20. 8.), na Bouzově na Olomoucku (26. – 27. 8.), na Bezdězu (2. – 3.9.) a na slovenském hradě Červený Kameň (10. 9.) Permanentky na festival Hrady CZ lze do dne před akcí zakoupit za sníženou cenu 750 korun v předprodejní síti Ticketstream. V nabídce jsou i speciální balíčky s ubytováním ve VIP Hradních kempech za aktuální cenu 950 korun. Lístky je možné zakoupit jako E-tickets i přes internet na http://www.ceskehrady.cz/cs/vstupenky/ Na místě jsou permanentky k dostání za 850, resp. 1100 korun s ubytováním. V prodeji jsou i lístky na jednotlivé dny a pořadatelé poskytují slevy dětem do 6 a 10 let v doprovodu rodičů. Vstupenky na Slovenské hrady lze v předprodeji zakoupit za aktuální cenu 22 euro, na místě pak 25 euro a i zde vstupenka zahrnuje prohlídku hradu. Více informací na www.hradycz.cz, www.slovenske-hrady.sk a www.facebook.com/slovenskehrady.

INTERPRETI NA HRADĚ BEZDĚZ: Gazdina Roba, Nebe, Pražský výběr, Mandrage, Xindl X, Rytmus & Vladimir 518, Monkey Business, Smrtislav, Rybičky 48, Divokej Bill, Krucipusk, UDG, Vypsaná Fixa, Kabát, No Name, Desmod, Poletíme?, Mňága a Žďorp, Portless, Visací zámek

ZDROJ: TZ 4PRESS