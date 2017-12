Festival Balaton Sound zahajuje předprodej, nabízí aftermovie a oznamuje hvězdy programu. Přijede Martin Garrix i The Chainsmokers

Balaton Sound, zahajuje předprodej nejlevnějších vstupenek. Akce potrvá jen 72 hodin do 10. prosince 2017. Navíc tento festival, který se koná na pláži jezera Balaton, prozrazuje jedny z největších hvězd programu, budou jimi Martin Garrix, The Chainsmokers, David Guetta, Ty Dolla Sin, DJ Snake a mnoho dalších. Navíc je tu oficiální aftermovie letošního ročníku..

Balaton Sound, pět dní non stop trvající festival na pláži maďarského jezera Balaton. Nyní zveřejnil první vlnu zvučných jmen, které se představí návštěvníkům festivalu od 4. do 8. července 2018. Mezi největší hvězdy programu patří Martin Garrix, The Chainsmokers, DJ Snake a Jonas Blue, pro které je připraveno hlavním pódium Balaton Soundu.

Bláznivá pětidenní party na pláži, přesně takový je Balaton Sound, elektronický sourozenec festivalu Sziget v Budapešti. Nepřekvapí, že další i další jména programu ročníku 2018 jsou hvězdy taneční hudby. Proslulou party v Maďarsku si nenechají v roce 2018 ujít ani David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike, Nervo, Ty Dolla Sign, W&W a také Timmy Trumpet.

Hned první jména nastavují laťku programu hodně vysoko a ročník Balaton Sound 2018 bude nepochybně jeden z nejúspěšnějších. Program v popředí s Martinem Garrixem, tento mladý holandský DJ si už druhým rokem drží příčku číslo 1 v DJ Mag´s Number #1 DJ, a současnými hvězdami radiových rotací The Chainsmokers, vzbuzuje velké očekávání už nyní. Zvláště když dorazí také DJ Snake, který se nyní těší monumentálnímu úspěchu po celém světě a jako headliner si zahrál například na Ultra Music festivalu v Miami a vystupoval ve speciálním setu na vrcholu pařížského vítězného oblouku Arc de Triomphe. Připojí se také rapper LA Dolla Sign, proslavil se díky oceňovanému hitu "Work From Home" a nebude chybět ani Jonas Blue. Ten se svým singlem Fast Car nedávno předčil 3 miliardy hudebních streamů a v roce 2016 se stal nejlepé prodávajícím se singlem po celém světě.

Balaton Sound nabízí mnoho rozmanitých scén s různými zaměřeními v oblasti hudby, vstupenky jsou k dispozici od 7. prosince, dostupné za tu nejlepší cenu budou pouze 72 hodin. Akce nazvaná Early Bird platí od pravého poledne 7. prosince do 12:00 10. prosince. Podobně jako v loňském roce si mohou zájemci zakoupit různé varianty permanentek, ale nově je nabízena také varianta jen na tři dny festivalu. Pětidenní vstupenky zahrnuje kompletní, bláznivou a energií nabitou party na pláži balatonského jezera, oproti tomu třídenní verze vám nabízí možnost strávit tři festivalové dny v duchu té nejlepší hudby (4.-6.7 nebo 6.-8.7). Pro ty, kteří hledají extra komfort jsme připravili speciální denní VIP vstupenky, ty obsahují separátní VIP vstup na festival i do VIP prostoru s přímým výhledem na hlavní podium.

