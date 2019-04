Dermacol investuje, zvyšuje výrobu a otevírá i nové obchody

http://zvlastnistyl.cz/wp-content/uploads/2019/04/v_laboratori_probiha_vyvoj_i_vystupni_testy_kosmetiky_dermacol-1024x683.jpg

Právě před rokem, na jaře 2018, se unikátní továrna v Brně-Lesné, zaměřená na vývoj a výrobu legendární domácí kosmetiky, vrátila zpět do česko-slovenských rukou. Po odkupu od britských investorů, kteří ji vlastnili od roku 2010, patří výrobní závod opět Vladimíru Komárovi, majiteli společnosti Dermacol. Od chvíle, kdy zde staronový vlastník znovu získal 100% podíl, se výrazně zvýšila výroba. Tržby společnosti Dermacol v roce 2018 dosáhly 715 miliónů korun, zisk byl 61 miliónů. Dermacol plánuje i obchodní rozvoj a jen v České republice letos otevírá další 4 značkové obchody: ve Zlíně, Brně, Pardubicích a v Praze.

Rok investic pokračuje

„Tržby společnosti Dermacol v roce 2018 dosáhly 715 miliónů korun, což je 13% nárůst ve srovnání s rokem 2017,“ říká ředitelka strategie rodinné firmy Dermacol Věra Komárová a dodává: „V Česku činil v roce 2018 obrat téměř 340 miliónů korun, na Slovensku přesáhl 112 miliónů korun. Zbytek ve výši 263 miliónů korun představuje export, který zejména v posledních letech raketově roste. Momentálně vyvážíme už do 70 zemí světa.“ Společnost v roce 2018 dosáhla zisku 61 miliónů korun. „Přestože jde o nižší výsledek ve srovnání s rokem 2017, promítá se zde trend modernizace a investic, které Dermacol v průběhu loňského roku zahájil,“ upřesňuje Komárová.

Rekordní prodeje zaznamenala společnost už začátkem tohoto roku, kdy se v lednu 2019 v České republice a na Slovensku prodaly výrobky za celkem 70 miliónů korun. „V oblasti dekorativní kosmetiky tak zůstává Dermacol na našem trhu dlouhodobě jedničkou. Každá čtvrtá žena u nás používá make-up a každá pátá se líčí rtěnkou právě této značky,“ uvádí Věra Komárová.

Brněnská továrna s vlastní vývojovou laboratoří je dnes závodem s vůbec nejširší škálou vyráběných kosmetických produktů u nás. Podle Věry Komárové se ekonomický růst společnosti projevuje i v investicích do výrobního závodu a zefektivnění distribuce a logistiky. Součástí modernizace je také vybudování nových skladových hal, které Dermacol pořizuje nedaleko brněnského letiště.

Tři milióny make-upů ročně

Ve výrobním závodě na brněnské Lesné se vyrábí zejména pěstící kosmetika - krémy a pleťové vody, make-upy, peelingy a sprchové gely. Na plné obrátky jede například nový šestitunový automatizovaný kotel na míchání emulzí a tekutin. „Investovali jsme i do nákupu nového kalandru, což je soustava válců, která dokonale propojí barevné pigmenty v make-upech. A v další modernizaci budeme pokračovat,“ líčí Věra Komárová a ukazuje místní raritu: veteránský stroj Gasti plnil tuby legendárním krycím make-upem Dermacol Make-up Cover, který v 60. letech proslavil česko-slovenskou kosmetiku až v Hollywoodu. Historický poloautomat tu už ale mají jenom pro ozdobu. Proslulých krycích make-upů tu dnes vychrlí linky až 3 milióny kusů ročně a slávu značky nyní šíří po světě i vlivní světoví youtubeři, s nimž Dermacol úspěšně spolupracuje.

Kosmetika podle vlastních receptů

Výrobní závod na Lesné je výjimečný i tím, že je jeho součástí vlastní centrum výzkumu a vývoje, které se do Brna přesunulo v roce 2005 z Prahy. Dnešní tým pod vedením Petry Dočekalové tu jako první u nás vyvinul například bázi pod make-up nebo šestnáctihodinovou dlouhotrvající rtěnku. Ta je dnes dostupná už v 26 barvách a prodává se po celém světě.

„Krémy tu vznikají podle našich vlastních receptů. Mícháme do nich třeba mořské řasy dovážené přímo z Bretaně, které využívají i takové značky jako Chanel a Dior – bretaňská řasa je totiž extrémně účinná. Řada našich hydratačních krémů má také vysoký obsah kyseliny hyaluronové - až 2 %, což je maximální doporučené dávkování. I proto, že máme vlastní výrobu s vývojovou laboratoří, můžeme zůstat cenově dostupní všem ženám,“ doplňuje Věra Komárová. A prozrazuje, že laboratoř momentálně testuje rozjasňující krém se zlatými třpytkami. Více na www.dermacol.cz

Víte, že...?

Věra Komárová se svým manželem, finančníkem Vladimírem Komárem, vedou Dermacol jako rodinnou společnost od roku 2003. „Dermacol je česko-slovenská značka a jsme na to hrdí. Já jsem Češka, manžel je Slovák. Máme spolu tři dcery a někdy mám dojem, že Dermacol je náš nejstarší syn. Jsme rodinná firma, soukromí a práce se u nás přirozeně prolíná,“ říká Věra Komárová, ředitelka pro strategii, která do příběhu Dermacol od počátku zapojuje i zakladatelku značky Olgu Knoblochovou. A také svoje dcery, které se podílely na výrobě speciálních sprchových gelů pro děti či krémů pro teenagerky.

Značka expanduje v posledních letech mimo jiné v USA, Polsku, Saudské Arábii, Španělsku nebo třeba ve Vietnamu. „Rok 2018 byl významný tím, že se nám podařilo rozjet prodej ve Španělsku, kde Dermacol najdete už na nejprestižnějších místech. Minulý rok jsme tam vyvezli za téměř 20 mil korun a Španělsko se tak zařadilo hned za tak důležité trhy, jako jsou USA a Polsko. Do budoucna chceme proniknout například do Brazílie a Indie a otevřít další obchody třeba i ve východní Asii. Je ještě hodně velkých států, kde může náš prodej růst,“ poznamenává Věra Komárová.

Věra Komárová dokázala to, co se z tradičních tuzemských značek povedlo jen málokomu: zachovat původní kvalitu produktů, díky šikovnému marketingu se s nimi prosadit na zahraničním trhu a vyvinout řadu nových výrobků, oslovujících i nově dorůstající generace: značce rychle roste zejména skupina uživatelek 15-25 let – dívek, které žijí online, informace hledají na webu a sledují recenze našich i světově známých youtuberů.

Výrobní závod na brněnské Lesné zajišťuje produkci nejen pro Dermacol, ale i pro další kosmetické značky. V roce 2018 sjelo z jeho výrobních linek víc než 35 miliónů kusů kosmetiky. Což je skoro o 60 % víc, než v roce 2017.

Dermacol provozuje i vlastní značkové obchody, tzv. „česko-slovenská království krásy“. Zde zákazníkům poskytuje i další servis v podobě líčení, poradenství či představení nově vyvinutých výrobků. K dispozici tu bývají i vizážisté. V České republice a na Slovensku má Dermacol celkem 8 značkových obchodů, z toho 2 v Praze, 2 v Ostravě a po jednom v Bratislavě, Prievidzi, Žilině a Košicích. V České republice letos otevírá další 4.

ZDROJ: TZ Mediatraining, FOTO: Dermacol