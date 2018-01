ČEKÁNÍ SE VYPLATILO, SZIGET ZVEŘEJŇUJE PRVNÍ JMÉNA LETOŠNÍHO ROČNÍKU. KENDRICK LAMAR, MUMFORD & SONS, KYGO ČI LIAM GALLAGHER A DALŠÍ

Těsně před zdražením vstupenek oznamují organizátoři festivalu Sziget třicet osm jmen a mezi nimi první velké hvězdy letošní ročníku. Na Szigetu budou vystupovat Kendrick Lamar, Kygo, Mumford & Sons, Liam Gallagher, Bastille, The Kooks, MØ, Parov Stelar, Zara Larsson, Clean Bandit, Blossoms, Wolf Alice a mnoho dalších. První vlna obsahuje 38 jmen a další hvězdy zveřejní festival již velmi brzy. Sziget navíc nyní získal na European Festival Awards již podruhé cenu Line-Up Of The Year. Festival Sziget se koná v maďarské metropoli Budapešť od osmého do patnáctého srpna 2018.

Prvním headlinerem festivalu je Kendrick Lamar, americký rapper a sedminásobný držitel ceny Grammy. Jeho poslední album Damn, vydané v loňském dubnu, se přehouplo přes více než 3 milióny prodaných kusů a nyní válcuje žebříčky s označením nejlepší nahrávka roku 2017. Další hlavní hvězdou bude norský DJ a producent Kygo, který svou jedinečnou elektronickou hudbou přináší výpověď o současné generaci. Jeho debutový singl Firestone zhlédlo na YouTube na 484 milionů lidí a na Spotify se pyšní více než 560 miliony přehrání. Trojici zveřejněných healinerů uzavírají Mumford & Sons, králové současného anglického folk – rocku, jež jsou mimo jiné držiteli cen Brit Award a Grammy Award.

Velká očekávání také vzbuzují další jména. 'Rock 'N' Roll Star' Liam Gallagher je britský hudebník a skladatel, známý především coby frontman zaniklé rockové skupiny Oasis. Po skvělém koncertě jeho bratra Noela na Szigetu v roce 2016 je na řadě Liam, aby předvedl fanouškům festivalu své písně. Mezi řadou na Szigetu známých jmen jako jsou Bastille, The Kooks či Everything Everything, by neměl v letošním programu zapadnout ani americký poprock band Goo Goo Dolls, který má na kontě více než 12 miliónů prodaných alb. Anglickou rockovou scénu, která se u Szigeťanů těší velké oblibě, budou také prezentovat Wolf Alice, Nothing But Thieves.

První jmena programu Sziget 2018:

Kendrick Lamar ; Kygo; Mumford & Sons; Liam Gallagher; Bastille; Lykke Li; The Kooks; MØ; The War On Drugs; Parov Stelar; Kaleo; Zara Larsson; Gogol Bordello; Clean Bandit; Blossoms; Milky Chance; Wolf Alice; Little Dragon; Cigarettes After Sex; Goo Goo Dolls; Fink; Seasick Steve; Above & Beyond; Nothing But Thieves; Slaves; Everything Everything; Lewis Capaldi; Lemaitre; La Femme; Alle Farben; Joe Goddard (live); Ummet Ozcan; Sam Feldt (live); Jay Hardway; The Him; WhoMadeWho; Shame; Perturbator

Sziget patří mezi největší a nejznámější festivaly světa a je také pravidelným účastníkem závěrečného vyhlašování cen European Festival Awards. Tyto ceny patří mezi nejprestižnější ocenění, kterými jsou vyznamenávány evropské festivaly. Sziget má na svém kontě již několik vítězství, v minulosti například dvakrát získal cenu jako Europe’s Best Festival. Nyní se pyšní cenou Line-Up Of The Year, v této kategorii soupeřil s festivalovými velikány, jako jsou Glastonbury nebo Lollapalooza. Sziget bývá označován za kontinentální odpověď na proslulé anglické festivaly. Každý rok se do Budapešti sjede na statisíce lidí z celé planety, aby společně prožili a oslavili největší evropské kulturní setkání svého druhu. Sám Michael Eavis, zakladatel Glastonbury, si jej velmi užívá a na jeho konto dodává: "Sziget je fantastický festival, mnohem barevnější a čistější než Glastonbury".

Dějištěm Szigetu bude jako každoročně ostrov v srdci Budapešti s názvem Óbudai. Ten se v srpnu již tradičně promění na barevný, Szigeťanům dobře známý, Ostrov svobody. Hodnoty Szigetu reprezentuje nově vytvořená revoluční iniciativa Love Revolution, která klade důraz především na rozmanitost. Mezi její hlavní pilíře patří síla komunity, lásky, tolerance a svobody. Cena denních vstupenek je v prodeji od 65 Euro, zakoupit si můžete také tří, pěti a sedmidenní permanentky. Pro více informací o festivalu a vstupenkách navštivte www.szigetfestival.com/cz/

ZDROJ: TZ Sziget festival