Brněnské celebrity vyrazily do kina

Nedělní dopoledne patřilo slavnostnímu brunchi v brněnském Cinema City Velký Špalíček u příležitosti exkluzivní předpremiéry nového filmu Tajný život mazlíčků 2. Se svými ratolestmi do kina vyrazili například herci brněnského divadla, bývalá fotbalová hvězda Petr Švancara nebo Vlaďka Erbová s dcerou Viktorkou a synem Markusem.

Ten si s sebou přivedl i kamarádku. „Už se občas bavíme o holkách, někdy se mu některá líbí víc, ale zatím jsme ve stadiu, že vždycky na nich najde něco, co mu vadí, tak mi je domů nevodí,” reagovala na dotazy se smíchem Vlaďka. Však má Markus ještě dost času, teprve nastoupí do první třídy. Zato Viktorka už pomalu ale jistě vstupuje do puberty. „Tady zatím žádné velké překvapení v podobě kluka ještě nepřišlo, dá hodně na kamarádky a občas si namele, ale jsou to takové ty první krůčky, víc si popravdě nedokážu představit a ani ještě nechci!“

Brunch v Cinema City Velký Špalíček byl připraven především pro ty nejmenší diváky. Součástí byl kromě filmové projekce i doprovodný program a chybět samozřejmě nesmělo ani bohaté občerstvení. Malí diváci si vyzkoušeli virtuální realitu, soutěžní překážkovou dráhu, do sálu vstupovali s pomalovanými obličeji a s napětím, která výhra na ně čeká v tombole o filmové ceny. „Byla to krásná akce i film, moc jsme si to užili celá rodina”, uvedl Robert Jícha, brněnský zpěvák, herec, dabér a moderátor.

Pokračování animované série sleduje dobrodružství malého teriéra Maxe, který se srovnává s tím, že není jediným oblíbencem svojí paničky, a dostane nervový tik, protože se musí starat o nový přírůstek do smečky – lidské miminko. Veterinář mu naordinuje pobyt na venkově, což není úplně ozdravné kvůli zlým krocanům. A ani Maxovi domácí souputníci to nemají jednoduché.

U filmového novinky Tajný život mazlíčků 2 se pobaví a zasměje v multiplexech Cinema City celá rodina od 20. června, a to ve formátech 2D, 3D, 4DX a VIP Chodov.