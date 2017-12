Avishai Cohen se vrací, v prosinci zavítá společně se svým triem do pražského Fora Karlín. Jako host vystoupí Dan Bárta & Robert Balzar Trio

Jazzový mág Avishai Cohen přijede se svým triem v prosinci do Prahy. V rámci pražského koncertu se představí 21. prosince v exkluzivním prostoru Fora Karlín. Jedná se o jeho doposud největší akustický koncert v Praze. Hostem večera bude Dan Bárta & Robert Balzar Trio. Více informací a předprodej vstupenek ZDE.

Avishai Cohen, kontrabasista, skladatel, vokalista a kapelník, zavítá se svým triem opět do Česka. Je to již 13 let, co se pražskému publiku představil poprvé. O tomto geniálním jazzovém umělci je známo, že se do české kotliny vrací rád a zdejší posluchači ho vždy přijímají s otevřenou náručí. Letos dorazí těsně před Vánocemi, aby svým umem rozezněl Forum Karlín.

Celý večer otevře Dan Bárta & Robert Balzar Trio. Tato oblíbená autorská formace české jazzové scény propojená s multižánrovým zpěvákem a autorem Danem Bártou tvoří dokonalou souhru jedinečného hudebního zážitku. Svým vystoupením dodají tomuto výjimečnému koncertu další rozměr jazzové vytříbenosti.

Během posledních dvou desetiletí si Avishai Cohen získal reputaci jednoho z nejvýznamnějších světových hráčů na kontrabas. Izraelský rodák se dopracoval vlivu na světové hudební scéně jako skladatel s nezaměnitelným hudebním stylem.

Ve Foru Karlín vystoupí 21. prosince, aby posluchačům zahrál nejnovější skladby s aktuálními aranžemi a také mnoho oblíbených skladeb z nahrávek a alb posledních let. Na pódiu Cohena doprovází svěží tvář současného jazzu, pianista a skladatel Omri Mor. Na bicí se přidá kreativní a osobitý Noam David, bubeník, jehož opuletní styl výrazně ovlivnil izraelské hudební prostředí.¨

Jedná se o unikátní setkání českého a izraelského jazzového prostředí. V průběhu jednoho večera na pódiu vystřídají dvě silná tria, na jedné straně formace Avishai Cohena v kontrastu s Danem Bártou a seskupením kontrabasisty Roberta Balzara

Avishai Cohen, vysoce uznávaný jako nadaný a imaginativní skladatel, je jedním z nejlepších žijících kontrabasistů. Současně se také představuje jako výborný zpěvák a posouvá tak hranice vlasní hudební formy ještě o kus dále.

Vstupenky jsou k dospozici v prodejní síti Ticketportál v cenovém rozmezí od 715 Kč do 1200 Kč. Pokud chcete mít z koncertu opravdu intenzivní zážitek, jsou pro vás připraveny speciální VIP vstupenky za cenu 2800 Kč, jež obsahují exklukzivní místo na sezení, welcome drink, společenské setkání po koncertě, CD a láhev izraelského vína.

Lístky je možné zakoupit také fyzicky v P&J Music, s. r. o.