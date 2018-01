Arch Enemy na hlavním pódiu 24. Woodstock!

Nově vás budeme informovat o dění z dalšího evropského festivalu, který je i prvním polským zástupcem 24. Woodstock oznamuje že na hlavním pódiu vystoupí švédská skupina Arch Enemy! Line-up a veškeré informace o letošním ročníku festivalu lze nalézt na oficiálních stránkách www.woodstockfestival.pl.

Kapela Arch Enemy byla založena ve Švédsku v polovině 90. let z iniciativy bývalých Carcass týmu kytaristu a Michael Amott. Za posledních 20 let se tým potvrdil svou pozici na hudebním trhu, jako nejvíce výbušné, elektrizující a technicky mistrovské hraní těžkého kovu. S působivou hudební dílny, silných zvuků a pracovní vkládání do půdy živá vystoupení, skupina Arch Enemy vyhrál davu věrných fanoušků po celém světě. Nyní, v roce 2017, členové se připravují na návrat do boje o hegemonii ve světě heavy metalu.

Woodstock je největší hudebních festivalů v Polsku a jedním z největších evropských festivalů. Letošní ročník se bude konat 2.-4. srpna 2018. Čtiři stage představí desítky účinkujících z Polska a ze světa. Jako součást Akademie krásných umění konalo setkání s významnými osobnostmi ze světa kultury, politiky a sportu. Účastníci festivalu se budou moci také zapojit do různých forem uměleckých dílen a do řady sociálních a občanských iniciativ. V době Woodstocku se bude prezentovat řadu veřejných služeb, které budou realizovat celou řadu sportovních a vzdělávacích projektů.

ZDROJ: TS Woodstock festival