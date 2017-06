Aftermovie festivalu Sziget 2015 zahajuje předprodej vstupenek

Předprodej vstupenek na největší středoevropský festival Sziget začíná v úterý 24.11.2015 v 12:00. Kdo zakoupí vstupenky do čtyřiadvaceti hodin od startu, získá navíc řadu dárků. Už nyní si všichni mohou připomenout, jaký byl Sziget 2015 díky právě zveřejněnému aftermovie, a navodit si tak atmosféru horkého srpna na letošním festivalu v Budapešti. Festival Sziget 2016 se bude konat na nádherném ostrově v srdci Budapešti od 10. do 17. srpna 2016.Začátek předprodeje provází akce, kdy ke každé vstupence zakoupené mezi 24. listopadem (poledne) a 25. listopadem (poledne) obdrží zákazník řadu dárečků a bude zařazen do losování o opravdu mimořádné zážitky. Edice permanentek Szitizen Prime je možné získat jen v těchto prvních dvaceti čtyřech hodinách prodeje a součástí těchto vstupenek jsou tyto dárečky. Limitovaná edice Szigeťáckého trička a Szitizen Prime náramku, který můžete nosit, než odstartuje další Sziget. Soukromá exkluzivní party během Szigetu pro ty, kteří se jako první chtějí stát součástí #Sziget2016. Zlatá vstupenka, která dává majiteli možnost vybrat si přednostní vstup na festival nebo oblíbené dějiště, jeden vstup do VIP zóny nebo možnost získat výbavu na Szigeťácké Special Party dříve než ostatní! Originální plakát Szigetu zaslaný obratem poštou! Po uplynutí 24 hodinového prodeje bude vylosováno 24 transakcí, které získají ještě daleko víc! Těchto 24 výherců získá vstup do Very VIP Zóny, večeři v backstage hlavního pódia, kompletní outfit Szigetu a bungee jumping v areálu Szigetu! Informace o vstupenkách. Festival Sziget 2015 předčil předchozí ročníky rekordní návštěvou 441 000 Szigeťanů. Ti přicestovali na tento mezinárodní festival z 95 různých zemí, aby prožili originální týden plný zábavy na ostrově v centru Budapešti. Ročník 2014 přiměl pořadatele zvýšit denní kapacitu areálu o deset tisíc, na rovných 90 000. Přesto byli vyprodány hned tři dny letošního ročníku, pondělí s hlavní hvězdou Robbie Williamsem, pátek s Kasabian a Avicii a sobota s Major Lazer a Kings of Leon. To pomohlo nastavit nový rekord festivalu, 441 tisíc návštěvníků. Chcete-li zažít či znovu prožít dobrodružství, která dali dohromady organizátoři festivalu v tomto filmu, nakoukněte do světaNa festivalu vystupovali umělci z 50 zemí, publikum pak tvořili návštěvníci z 95 zemí. Tento další rekord tvoří ze Szigetu jedno z nejvíce mezinárodních míst na zemi. Nejčastěji jste mohli narazit na Szigeťany z Holandska, Velké Británie, Francie, Německa a Itálie. Fanoušků z Čech každý rok přibývá, ale zatím mezi prvními patnácti zeměmi ČR nefiguruje.