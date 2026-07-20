Zvlastnistyl.cz

Pramen kultury, zábavy a životního stylu

Akcí

FOTO-REPORT: Křest desky Kind (of) mind kapely Laky Mari

20.7.20261166

Po dlouhé době a s velkou radostí se mohu podělit o foto-report z křtu desky Kind (of) mind, na který mě pozvala kapela Laky Mari. Když jsem se rozhodoval zda se zůčastním, podvědomě jsem cítil že je to přesně to co po dlouhém kulturním odpočinku potřebuji. Svého rozhodnutí jsem nemusel v nejmenším litovat. Prostředí pro křest super, asi hlavně díky počasí které přálo a koncert mohl proběhnout ve venkovním komorním prostoru dvorku Divadla Husa na provázku. Celý křest provázela vystoupení hostu, které zmiňuje Alena Urbánková ve svém report. Děkuji Mari, Lukášovi a Matoušovi za pozvání a krásný večer v Brně, přeji hodně uspěchů a ať vás hudba stále baví a počet fanoušků se jen rozrůstá.

Related Images:

About Author

admin
Petr Hruška (1986) - Narozen v Karlových Varech - CZE NOVINÁŘ: Foto / kamera - příležitostné psaní článků TECHNIK: El. / IT PODNIKATEL: Agentura HRU-SKA

Mohlo by vás zajímat

AkcíFotoreportyReporty

Fotoreport: Mr. Vegas vystoupil poprvé v Praze

20.11.201212388
Akcí

Foto-report Models pro Slunce dětem

21.12.201004072
AkcíFotoreportyReporty

Fotoreport: Gappy Ranks a Soul Rebel Band

26.5.201301813
AkcíFotoreporty

Fotoreport – Remoex downhill MTB cup 2009 – Klínovec

17.8.200902000

Comments (1)

Comment here