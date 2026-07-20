FOTO-REPORT: Křest desky Kind (of) mind kapely Laky Mari

Po dlouhé době a s velkou radostí se mohu podělit o foto-report z křtu desky Kind (of) mind, na který mě pozvala kapela Laky Mari. Když jsem se rozhodoval zda se zůčastním, podvědomě jsem cítil že je to přesně to co po dlouhém kulturním odpočinku potřebuji. Svého rozhodnutí jsem nemusel v nejmenším litovat. Prostředí pro křest super, asi hlavně díky počasí které přálo a koncert mohl proběhnout ve venkovním komorním prostoru dvorku Divadla Husa na provázku. Celý křest provázela vystoupení hostu, které zmiňuje Alena Urbánková ve svém report. Děkuji Mari, Lukášovi a Matoušovi za pozvání a krásný večer v Brně, přeji hodně uspěchů a ať vás hudba stále baví a počet fanoušků se jen rozrůstá.
About Author
Petr Hruška (1986) - Narozen v Karlových Varech - CZE NOVINÁŘ: Foto / kamera - příležitostné psaní článků TECHNIK: El. / IT PODNIKATEL: Agentura HRU-SKA
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