Thom Artway zahraje na festivalu Sziget 2018!

Jediným letošním zastupcem české hudební scény na prestižním festivalu Sziget bude Thom Artway. Pro tento rok oznámili pořadatelé již téměř sto zahraničních jmen, kterým vévodí hvězdy jako jsou Kendrick Lamar, Arctic Monkeys, Lana Del Rey, Mumford & Sons, Dua Lipa, Gorillaz, Kygo nebo Shawn Mendes. Na Europe stage festivalu Sziget dorazí ze Slovenska také výrazný rapper Strapo a pop folkový zpěvák Peter Aristone. Fanoušci by neměli váhat s nákupem vstupenek. Pěti denní verze permanentky je již vyprodanná a 11. dubna se zvyšuje současná cena vstupenek.

Festival Sziget rozšiřuje už tak bohatý program a oznamuje jména na scénu Europe stage, pódium určené pro evropské hudební interprety. Česko bude reprezentovat Thom Artway a je znát, že z rozhodnutí pořadatelů, zařadit ho do programu, má velkou radost: „Už jsem si chtěl kupovat vstupenku! Ale prý tam hraju! Jsem moc rád, že mohu být součástí festivalu, který má takový lineup a atmošku!“ Thom Artway za svoji první desku s názvem Hedgehog, která obsahuje i hit I Have No Inspiration, získal dvě Ceny Anděl 2016, a to v kategoriích Zpěvák roku a Objev roku. Je také výhercem mezinárodního projektu Czech Fresh. V nejbližší době čeká Thoma vystoupení na festivalu Musik Messe ve Fankfurtu nad Mohanem, showcase festivalu Great Escape a v průběhu jara zavítá také do Helsinek či Amsterdamu. V dubnu chystá premiéru singlu a videoklipu All I Know, což bude první vlaštovka z připravované desky, jejíž vydání je planované na září 2018.

Europe Stage každoročně hostí interprety napříč celou evropskou hudební scénou. Slovensko bude na Szigetu reprezentovat rapper a freestyler Strapo. Nepřehlédnutelná osobnost na poli hip hopu a dvojnásobný vítěz celoslovenské soutěže ve free style battlu – Artattack Freestyle Battle. Druhým interpretem ze Slovenska je pop folkový zpěvák a skladatel Peter Aristone.

Dvacátý šestý ročník festivalu Sziget se jako každý rok uskuteční na zeleném ostrově Óbudai v centru maďarské metropole. Ten se i letos v sprnu promění na legendární ostrov Svobody, aby od 8.8. do 15.8. přívital Szigeťany z více než 100 světa. Návštěvnící se mohou těšit na ty největší hvězdy současného popu, jsou jimi hip hopový král Kendrick Lamar, vyhlášený DJ Kygo nebo nepřekonatelně energičtí Arctic Monkeys. Dorazí také vizuální legendy, kapela Gorillaz, popová princezna a čerstvá držitelka ceny Brit Award , Dua Lipa i folk rocková partička Mumford & Sons. Se svojí show nezůstane pozadu ani melancholická Lana Del Rey či lamač dívčích srdcí, Shawn Mendes.

Nezapomeňte, ceny denních vstupenek jsou k dispozici již za 70 Euro. Pro ty, kteří si chtějí užít Sziget na víc dní, jsme připravili třídenní a sedmidenní permanentky. Novinkou je také možnost zakoupit celotýdenní festivalovou vstupenky na splátky.

ZDROJ:Sziget festival