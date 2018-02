ROCK FOR CHURCHILL PŘIVEZE LAMB

Britská elektronická kapela Lamb se v srpnu po téměř čtyřech letech vrátí do Česka. Vystoupí na festivalu Rock for Churchill, který se koná 24. a 25. srpna ve Vroutku. Kromě Lamb pořadatelé již zveřejnili britskou rockovou partu The Subways, slovenský Polemic s německým hostem Dr. Ring Dingem, maďarský celtic punk-rockový nářez Paddy & The Rats a domácí kapely N.O.H.A., Wohnout, Pipes and Pints, Mydy Rabycad a Fast Food Orchestra.

Dvoudenní vstupenky za aktuální cenu 900 Kč (+ poplatky) pořídíte pouze do 28. února, od 1. března se cena vstupenek zvedá o 100 Kč. Pouze do 28. února platí také akce 5+1 a 10+2. Kompletní info o vstupenkách najdete na webu festivalu www.rfch.cz.

Lamb založili v roce 1995 producent Andy Barlow a zpěvačka a skladatelka Lou Rhodes. V každém vztahu, v hudebním nevyjímaje, je rozdíl tou dynamickou silou, která spouští kouzelné věci. Lou s Andym si připouští svou diametrálně odlišnou estetiku – oddanost Lou písničkám a Andyho posedlost vším, co je elektronické a rytmické, a jeho nezájem o vokály. Tenhle rozdíl pomohl vytvořit jeden z milníků dance music poloviny 90. let. V roce 1996, ve kterém vládl drum and bass, vyšlo eponymní debutové album a obohatilo tento žánr o jemné dávky jazzu, klasiky, blues, techna a hiphopu. Album dalo světu singly Cottonwool a Gorecki a dokázalo, že drum and bass má na víc, než jen roztančit nohy.

V roce 2004 se dvojice rozhodla udělat si pauzu na své sólové projekty. Po pěti letech odloučení se Andy a Lou opět dali dohromady a vystoupili na několika festivalech. Jiskra přeskočila a Lamb od té doby začali psát nové věci. Od svého reunionu vydali dvě skvělé desky „5“ a Backspace Unwind. Zatím nejnovějším studijním počinem Lamb je singl Illumina z loňského září.

ZDROJ: TZ ROCK FOR CHURCHILL