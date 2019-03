RAPPER BROTHER ALI UŽ PŘÍŠTÍ TÝDEN POPRVÉ V PRAZE

27. března přijíždí do Futurum Music Baru na svůj první klubový koncert v zemi mikrofon champion: Brother Ali. Výrazný zástupce největší značky nezávislého rapu posledních patnácti let - labelu Rhymesayers Records - s námi oslaví 15. narozeniny jeho klasické desky Shadows On The Sun. Vstupenky za 400 Kč (+ poplatky) pořídíte na pokladně Lucerna Music Baru (bez poplatků), na webu Lucerna Music Baru, GoOut.cz a v sítích Ticketmaster a Ticketportal. Na místě 500 Kč. Černá ovce. Bílá vrána. Stačí jeden pohled a je jasný, že tady obvyklé černobílé berličky nestačej. Najednou vypadaj blbě jak černobílá duha. Pajdaj na obě nohy jak nohy dřevěný, kterým v těle vrtá červotoč. Brother Ali a něco je zneklidňujícím způsobem jinak. Všechno je jinak. Úplně.

Znervózňuje svým stoickým klidem. Fousatej albín. Je bílej? Nebo černej? Do toho ty témata, do kterých se nikomu nechce. Ožehavý, citlivý, kontroverzní, provokující... všechny proplouvá s jistotou ledoborce. Co vám zvedá kufr a vaří vnitřnosti, chce řešit láskou. Nebojí se mluvit proti všemu hnusu světa, ale nikdy nepřestane odhalovat hlavně krásu. Předsudky a stereotypy jako mírumilovnej muslim rozptyluje, argumenty i srdcem na dlani odzbrojuje, muchlá, zahazuje... Jak ho uchopit, když pálí jak plamen? Kam ho zařadit, když nikam nepatří? Jaký katalogový štítek by mu slušel? Místně je to jasný: Minneapolis. Takže žádná "mekka" rapu. Minneapolis není zrovna hlavní město, kde se "to" děje a ulice vibrují dupáním zástupů talentu. Něco by se ale přeci našlo. Jeho label Rhymesayers (Atmosphere, Evidence, P.O.S, Sa-Roc, MF DOOM, Eyedea & Abilities, ...) a mapa indie rapu, to už je zase jiná písnička. Jinak tématicky, stylově, podáním? Musej bejt skvrny na slunci, aby člověka napadla takhle absurdně ambiciózní blbost, ne? To dřív budou stíny na slunci. A když už jsme u nich, Brother Ali aka Rhymesayer number 2 přijíždí na svůj první klubový koncert v Čechách velmi pozdě. Trapas jak zpožděnej narozeninovej dort. Ale slavnost bude stejně. Oslavíme spolu 15. narozky klasiky Shadows On The Sun. 27. března ve Futuru na dalším pokračování mejdanu BOOMBOX.