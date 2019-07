Hudební festival Hrady CZ se po startu na Točníku přesouvá na Kunětickou horu

Patnáctý ročník festivalu Hrady CZ se po startu na hradě Točníku představí v pátek a sobotu 19. a 20. července na Kunětické hoře. Jeho dalšími letními zastávkami budou Švihov, Rožmberk nad Vltavou, Veveří, Hradec nad Moravicí, Bouzov a Bezděz. Páteční program na Kunětické hoře nabídne koncerty Michala Hrůzy, Arakainu a Lucie Bílé, Anny K. či kapely Rybičky 48. V sobotu se mohou fanoušci letní hradní tour těšit na kapelu Kryštof, která se na Hrady CZ vrací po šesti letech, No Name, Mirai, Harlej, ale také Marpa & Troublegang nebo Wohnout a další interprety a skupiny. Festival u příležitosti půlkulatého jubilea apeluje na respekt k památkám i životnímu prostředí, v areálech se bude třídit odpad a kelímky na pivo budou vratné. V ceně lístku na festival je vždy vstup na konkrétní hrad zdarma.

V pátek se areál na pastvinách pod hradem Kunětická hora se dvěma stagemi otevře v půl čtvrté odpoledne a od půl páté se představí kapela My Chemical Romance Revival, výherce facebookové talentové soutěže Zahraj si s kapelou na festivalu Hrady CZ. Do té se přihlásilo celkem šedesát kapel a hudebníků a do finále postoupily tři nejúspěšnější v každém regionu, z nichž vzešel vždy jediný vítěz, který vždy hraje na konkrétní zastávce festivalu v rámci oficiálního pátečního programu. Dále se návštěvníci mohou těšit na koncert Sto zvířat, Mydy Rabycad nebo The Agony a v devět hodin večer vypukne oblíbené páteční vyhlášení nejlepších karnevalových masek. Výherci hradního karnevalu mohou získat například volné vstupenky na další ročník festivalu Hrady CZ. V sobotu se areál otevře v deset hodin dopoledne a areál dále rozezní Jelen, Kamil Střihavka & The Leaders!, Visací zámek, Dymytry, PSH nebo Trautenberk. Sobotní program dále nabídne koncerty Elišky Buocikové nebo zpěváka a kytaristy Romualda Klemma. Festival Hrady CZ letos opět spolupracuje s Národním památkovým ústavem a nabídne tak v sobotu vstup zdarma na prohlídkový okruh hradu Kunětická hora.

Skupina Kryštof se na Hrady CZ vrací po šesti letech a svůj návrat hodlá oslavit jedinečnou show s velkou výpravou a světly včetně legendárního kola, na kterém Richard Krajčo projede nad hlavami fanoušků. Pozadu nezůstanou ani Rybičky 48, které to na pódiu tentokrát doslova "zapálí". "Z muziky chceme cítit síru, ženský, syrovost a ohně k tomu zkrátka patří,” říká frontman kapely Kuba Ryba. A jakou specialitu si Rybičky 48 letos připravily pro fanoušky festivalu Hrady CZ? "Chceme vymyslet vždy něco, co u nás ještě nikdy nikdo neudělal. Letos je to mimo jiné můj 'basplamenomet', kterému říkáme Plameňák," směje se Kuba.

Organizátoři festivalu Hrady CZ jsou odpovědní nejen k zachování historických památek a kulturního dědictví, ale také k životnímu prostředí. Proto letos nově v areálech zavádějí pasivní třídění odpadů a zálohované vratné kelímky na pivo. "Nezdá se to, ale v rámci festivalu se každý týden vyprodukuje okolo sto čtyřiceti metrů krychlových odpadu, přičemž největší část tvoří právě kelímky na pivo," říká spoluorganizátor festivalu Michal Šesták. "Pokud se vše podaří zvládnout, přidáme příští rok vratné kelímky i na další nápoje," dodává organizátor Viktor Souček. V každém areálu tak návštěvníci nově najdou zhruba dvacet míst s barevnými a textově označenými nádobami na tříděný odpad. Festival Hrady CZ myslí také na rodinnou pohodu, připraveny tak budou i dětské koutky a aktivity, aby si festivalovou atmosféru mohli užít i rodiče s dětmi. Kreativní návštěvníci se mohou zapojit do hradní fotosoutěže se slosováním o hodnotné ceny. Organizátoři stále udržují vysoký komfort ubytování ve stylu "na festival jako do hotelu". Návštěvníci mohou za úplatu opět využít takzvaný Wüstenrot VIP kemp PLUS v ceně s postaveným stanem, dvěma karimatkami a dvěma spacáky připravenými na okamžité přespání. Samozřejmostí jsou dnes již Wüstenrot VIP kempy se sprchami a splachovacími toaletami, obchod s potravinami či úschovny kol a zavazadel, ale i klasické stanové městečko zdarma. Chybět nebudou wi-fi zóny a bankomat v areálu festivalu, k lepší orientaci návštěvníků přispěje opět festivalová aplikace. Na hrad Kunětická hora bude zavedena autobusová kyvadlová doprava od železniční stanice Pardubice hlavní nádraží (autobusové stanoviště č. 6) do obce Ráby a zpět.

Festival Hrady CZ se letos koná na Točníku ve Středočeském kraji (12. - 13. 7.), na Kunětické hoře v Pardubickém kraji (19. – 20. 7.), na Švihově v Plzeňském kraji (26. – 27. 7.), v Rožmberku nad Vltavou v Jihočeském kraji (2. – 3. 8.), na Veveří v Jihomoravském kraji (9. - 10. 8.), na Hradci nad Moravicí v Moravskoslezském kraji (16. - 17. 8.), na Bouzově v Olomouckém kraji (23. - 24. 8.) a na Bezdězu v Libereckém kraji (30. 8. - 31. 8.).

Lístek na pátek lze do dne před akcí zakoupit za zvýhodněnou cenu 540 korun, na sobotu 600 korun, permanentku na oba dny pak za 990 korun. Na místě bude vstupné stát 590 korun na pátek, 650 korun na sobotu a permanentka 1100 korun. Připravené jsou slevy pro děti, ZTP/P a seniory. Dvoudenní ubytování ve Wüstenrot VIP Hradních kempech na dva dny lze aktuálně pořídit za 450 korun na osobu, ve Wüstenrot VIP kempech PLUS za 1000 korun, na místě pak za 500 a 1050 korun. Lístky a ubytování lze také zakoupit společně v balíčku permanentka + VIP kemp za 1300 korun nebo permanentka + VIP kemp PLUS za 1850 korun, na místě pak za 1400 korun s VIP kempem a 1850 korun s VIP kempem PLUS. Více na www.hradycz.cz, www.ceskehrady.cz, www.moravskehrady.cz

INTERPRETI NA FESTIVALU HRADY CZ NA KUNĚTICKÉ HOŘE:

My Chemical Romance Revival, Sto zvířat, The Agony, Mydy Rabycad, Michal Hrůza, Arakain a Lucie Bílá, Anna K., Rybičky 48, Romuald Klemm, No Name, Kamil Střihavka & The Leaders!, PSH, Trautenberk, Visací zámek, Marpo & Troublegang, Eliška Buociková, Mirai, Jelen, Wohnout, Dymytry, Kryštof, Harlej

