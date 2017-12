Hip Hop Žije a přesvědčí o tom Prahu už příští rok, hudební festival slibuje nejlepší jednodenní hip hopovou akci

Hip Hop Žije nabízí to nejlepší ze slovenské a české rapové scény. V létě 2018 se představí již tradičně na Slovensku, v tuzemsku jej budou hostit dvě města. Loni to byla pouze Ostrava a letos se nově přidává i Praha. Mezi první potvrzená jména patří Kontrafakt, Majk Spirit, Kali, Separ nebo Pil C. Festival nabídne také několik zahraničních hvězd, ta ale prozatím zůstavají překvapením.

Hudební festival Hip Hop Žije si za pět let svého fungování vybudoval nezastupitelné místo. Tento celistvý koncept propojuje rapovou komunitu napříč pěti místy našich dvou zemí. Vytváří jedinečnou a vyhledávanou síť akcí, které ve svém žánru nemají obdoby. V rámci české a slovenské hip hopové scény se v současnosti jedná o největší události pod širým nebem.

V loňském roce zavítal Hip Hop Žije poprvé za hranice Slovenska a přivezl svoji skvělou show do Ostravy. Spoluorganizátor festivalu Marko Šebesta z agentury Evency k tomu říká: „Ostrava se nám velmi osvědčila, ukázalo se, že zájem o náš festival je v Česku obrovský, a tak jsme se rozhodli ho v příštím roce uspořádat i v Praze“. Ročník 2018 slibuje řadu novinek, tou zásadní je právě výše zmíněný fakt, že Hip Hop Žije bude nově hostit také hlavní česká metropole – Praha. Právě tady na Výstavišti v Holešovicích vypukne 28.7.2018 obrovská jednodenní párty.

Na fanoušky čeká intenzivní hudební zážitek, kdy si budou moci poprvé užít nejlepší interprety české a slovenské rapové scény na jednom místě. Jména hlavních zahraničních headlinerů ponechávají organizátoři festivalu prozatím jako tajemství. Je však jasné, že program bude sestaven tak, aby si na své přišli všichni nadšenci tohoto hudebního odvětví.

V Ostravě festival odstartuje 1.9.2018 v osvědčeném areálu Dolní oblast Vítkovice. Loňský ročník znamenal ohromný úspěch a za hudbou sem dorazilo více než 6000 lidí. Na Slovensku má Hip Hip Žije bezkonkurenční pozici. Hip Hop Žije navštěvuje každoročně opravdu velké množství lidí, cítíme tak u našich fanoušků stále vyšší nároky. Snažíme se být každým ročníkem lepší a lepší, posouvat laťku kvality v rámci služeb, programové struktury, bezpečnosti a čistoty stále nahoru. Zájem o lístky je už nyní značný a reakce příznivců festivalu jsou skutečně úžasné“, dodává Šebesta z pořadatelské agentury Evency. Festival se koná celkem na třech místech sloveského státu, započne 29.6.2018 v Bratislavě a v průběhu léta pokračuje do Domaše a Duchonky.

