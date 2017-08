FOTO-REPORT: Festivalu Rock iN Roll 2017

V letošním roce se povedlo redakci poprvé navštívyt plážový hudební festival Rock iN Roll, který proběhl tradičně poslední červencovou sobotu, tedy 29. 7. 2017, v Nové Roli u Karlových Varů. Letošním headlinerem byl David Koller a v programu jej doplnila neméně známá jména: Vladimír Mišík s kapelou Etc…, David Kraus, Xavier Baumaxa nebo skupina Jablkoň. Celkem se návštěvníci mohli užít devět kapel i zajímavý program pro děti. Každá první návštěva je pro nás povědčinou porovnávání. Tentokrát jsem nesrovnával, zavspomínal jsem si na krásné děctví na koupáku v Nové Roli, navštívyl prarodiče u kterých jsem srávyl spousta času a příjemně odrelaxoval. Proto se omlouvám že report je až od již zmíňené skupiny Jablkoň. Letošní program byl opravdu povedený, chválím pořadatelům vyřešení areálu. Opravdu příjemně překvapený. Nemyslím si že by byla potřeba ještě něco zmínit, jo možná hodně zdaru do dalších let.