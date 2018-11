Celorepublikové turné Trenky Tour, koncert a zábavný program pro děti a rodiče kapely Pískomil se vrac

Celorepublikové turné Trenky Tour kapely Pískomil se vrací se po Ostravě a Plzni představí tuto sobotu 3. listopadu v 15 hodin v Divadle Drak v Hradci Králové. Kapela zároveň uvádí zbrusu nový klip k roztancované skladbě z luk a polí nazvané Trenky. Koncertní premiéru si klip o dětském hledání stylu odbyde právě na tomto velkém podzimním turné, jímž kapela letos uzavírá svou šestou koncertní sezónu. Koncerty v rámci Trenky Tour budou vždy spojeny se zábavným programem pro děti a rodiče v podobě hudebních a výtvarných workshopů či tvořivých dílen. Šňůra Trenky Tour bude dále putovat po Olomouci a Brnu a vyvrcholí 24. listopadu v Praze v Lucerna Music Baru. Vstupenky na koncert v Divadle Drak v hodnotě 190 korun lze zakoupit online na stránkách divadla a kapely či na místě konání akce.

Pestrobarevný taneční klip Trenky s prázdninovou atmosférou letní louky protestuje proti šatníkům plným nemožných hadrů vyšlých z módy a vzdává hold osobitému a nenucenému stylu oblékání. V hlavní roli v něm účinkuje Henrieta Hornáčková známá z pořadu Tance z pohádkového rance. Názvem skladby Trenky o základním kusu oděvu, který je dle členů kapely tak "simple" a "clever", se kapela skvěle strefila do aktuálního dění. "Není to vůbec politická píseň, jak by se na první pohled mohlo zdát, ale díky prezidentovi dostaly věci ten správný odpich. Vzdáváme hold osobitému stylu oblékání a inspirací nám bylo trápení naší dcery ráno před zrcadlem," dodává Pečenka. Kapela Pískomil se vrací je známá svými živelnými koncerty a mezigenerační zábavou, při které se baví celá rodina společně. Zakládající členové kapely Karolína a Ondřej Pečenkovi včetně několika dalších členů kapely se od roku 2007 podíleli na repertoáru i živých koncertech projektu Kašpárek v rohlíku. V roce 2012 založili kapelu Pískomil se vrací, vydali první album, pro které byl na rozdíl od kašpárkovského bejbypanku více typický melodický a bigbítový "holk'n'kluk'n'roll", a zaměřili se na interaktivní práci s dětským publikem. V současné době patří ve své kategorii ke špičce rodinné zábavy a díky svým svižným rytmům baví děti, jejich rodiče a někdy i dokonce prarodiče. "Často za námi po koncertech chodí i senioři, kteří k rock'n'rollu mají také vztah a oslovuje je naše energie, takže záběr je skutečně široký, což nás těší," směje se Karolína Pečenková a dodává, že právě sdílení generací je to, co členy Pískomila na jejich práci nabíjí.

Děti, rodiče a třeba i prarodiče se můžou těšit v rámci Trenky Tour na nadupané odpoledne plné zábavy, během kterého malí diváci kromě poslechu muziky vyzkouší a rozvinou své talenty v netradičních dílnách, budou si moci zabubnovat s kapelníkem Ondřejem Pečenkou, zatančit si se zpěvačkami Kájou a Kyti nebo spoluvytvořit obří originální mozaiku. Zhruba devadesátiminutový zábavný program začne koncertem složeným z největších hitů kapely, jako jsou Sportovací, Dospělácká, Angličáky, Doba ledová, FujFujFuj, Točená, Pískejťák nebo Táta vytáh bourák. V rámci programu bude uveden i nový klip, navážou hudební a taneční workshopy a vrcholem bude společné focení před obří mozaikou. Tou bude originální fotostěna, kterou děti a rodiče vytvoří na každém koncertu ve výtvarném workshopu se zpěvačkou Karolínou Pečenkovou. Na bubenickém workshopu s kapelníkem Pískomila Ondrou Pečenkou se děti naučí držet základní rytmus s pomocí perkusivních nástrojů, v tanečním workshopu zpěvačka Kristýna Kudrnáčová děti naučí choreografii z klipu k písničce Trenky. "Děti si z programu Trenky Tour odnesou nejen hudební zážitek, ale také se budou moci muzikantů na cokoliv zeptat a nahlédnout tak pod pokličku celé kapele, což je může třeba motivovat k vlastnímu hudebnímu rozvoji či založení první kapely," říká zpěvačka Karolína Pečenková. Pro turné si kapela záměrně vybrala komornější sály, cílem je totiž být dětem blíž. "Věříme, že Pískomilův program strhne i rodiče a stane se z toho velký rodinný odpolední mejdan“, dodává Pečenková.

Koncerty Trenky Tour spojené se zábavným programem se konají 20. října v Ostravě (Divadlo loutek Ostrava), 28. října v Plzni (KD Šeříková), 3. listopadu v Hradci Králové (Divadlo Drak), 17. listopadu v Olomouci (Divadlo na Šantovce), 18. listopadu v Brně (Klub Šelepova No.1) a listopadu v Praze (Lucerna Music Bar). Vstupenky na jednotlivé akce v cenách od 190 do 250 korun je možné zakoupit v předprodeji na www.piskomilsevraci.cz v sekci Koncerty, na facebookových událostech k jednotlivým koncertům nebo na místě. Vstupenky na koncert v Ostravě lze zakoupit pouze na místě konání akce. Kapacita sálů je omezena.

Termíny a místa koncertního turné Trenky Tour:

20.10. Ostrava (Divadlo loutek Ostrava)

28.10. Plzeň (KD Šeříková)

3.11. Hradec Králové (Divadlo Drak)

17.11. Olomouc (Divadlo na Šantovce)

18.11. Brno (klub Šelepova No.1)

24.11. Praha (Lucerna Music Bar)



