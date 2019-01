Jednou z písní kterou by si žádní příznivec reggae neměl nechat ujít je song "The Unforgiven", který vznikl ve spolupráci papa Alborosie a Reging Fyah. Který v letošním roce navštíví i českou republiku. Jeho poslední vystoupení v Lucerna Music Baru mám do dnes v živé paměti. Potkáme se?