ZSEditorial 9

Po kratší odmlce vyvolané produkčními změnami agentury HRU-SKA v nejužším kruhu, které se bohužel dotkli nakonec i chodu magazínu. Ale pojďme než řešit jak dlouho již byla změna zapotřebý a co vlastně změnu vyvolalo, spíše co vzniklo a dovolte mi oficiálně představit nový festival pořádaný v Karlových Varech s názvem AKVA FEST. Pokud jsem vás zanedbával bylo to hlavně proto že jsem se snažil rozpohybovat děj událostí kolem nového festivalu. Magazín Zvláštnístyl.cz tak bude moc konečně udělat tečkou za již 14 rokem a dříve než dostaneme občanku udělejme si radost.

V letošním roce jsme vás pozvali především na trojici maďarských festivalů, kterým jsou Volt festival, Balaton Sounds a Sziget festival. Do německa jsme vás jako každý rok lákali na SummerJam festival. České festivali sledujeme pečlivě a proto se na ně podíváme až v příštím ZSEditorialu. Závěrem bych se rád vrátil k již zmíňenému festivalu AKVA FEST, o kterém sem do 2.6. popravdě pochyboval že skutečně bude, ale je to tak a bude. Návštěvníky bude 31.8.2018 čekat zahřívačka na sobotu 1.9.2018. Více informací najdete na webu akvafest.cz a v připravovaných článkách zde v magazínu Zvalstnistyl.cz.