ZSEditorial 8

V lednu vás snad překvapím skutečností, že v pořadí osmí editoriál je zároveň první článek v roce 2018. V kterém vás, kdo jste přežili svátky a oslavy nového roku, vřele vítám. Letošním rok se vrátíme zpět k naší anketě #ZaměřenoNa, která také bude probíhat periodicky, ale publikována bude pouze čtyřikrát a to 20. ledna (FESTIVALY), 20. dubna (HUDEBNÍ STYL), 20. srpna (SPORT) a poslední bude publikován 20. řijna (JÍDLO).

Pokud máte někdo pocit že právě vy máte jméno pro nějaké z témat připravovaných anket, neváhejte napsat na info{at}zvlastnistyl.cz a do předmětu uveďte Anketa-(vámi zvolené téma) na vaše podněty se v redakci těšíme. V průběhu ledna se budeme snažit domluvit hlavní spolupráce pro rok 2018. Co nás přesně čeká? Nevíme a o to více se těšíme.

Po vcelku úspěšném 17. roce 21. století, mohu prohlásit: "Život je prdel a když ne, tak ti na ní přinejmenším solidně naseká". S tímto moudrem se s vámi svým prvním článkem loučím.