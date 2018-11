Zpěvák Voxel už nechce být sám

Vašek Lebeda alias Voxel se na hudební scéně objevuje už řadu let. Fanoušci si na něm oceňují, jak je kontaktní a vůči nim otevřený. Pro Vaška je jeho publiku hnací motor, a proto se jim snaží přinášet neustále nějaké novinky. Jak již své příznivce na sociálních sítích informoval, na rok 2019 chystá něco speciálního. Voxel už nebude jen jméno, ale název kapely. Český písničkář Vašek Lebeda a slovenský písničkář Peter Juhás, které hříčka náhod dala dohromady, už tvoří společná díla a fanoušci těchto dvou umělců se mají opravdu na co těšit.

Vašek je ze spolupráce s Peterem Juhásem nadšený a o jejich setkání řekl: „Věřím na znamení. Znamení, které nám posílá život/vesmír/Bůh/kdokoliv. Přes ně jsem se dostal k Peterovi, skvělému člověku a srdečné duši. Jednou jsme si spolu zahráli na společném podiu na Slovensku a já hned ucítil „jestli mám mít s někým kapelu, je to Peter”. A hele ho! Už sedíme u nás a skládáme úplně nové songy, rychlé, pomalé, české, slovenské, československé. A mně plesá srdce, že v tom nejsem sám. Už teď vím, že to bude skvělé a nemůžu se dočkat, až to všechno uslyšíte!“

Voxel aktuálně žije nejen tím, že skládá s Peterem novinky, ale připravuje se na své turné s příhodným názvem (PUPEČNÍ) ŠŇŮRA 2018, kde přestaví kromě osvědčených pecek i skladby z připravované desky včetně nového singlu s názvem Těhotná, který již můžete slyšet i v rádiích. Turné začne 12. listopadu a završí se posledním koncertem 8. prosince. Pak má zpěvák „hudební volno“ a jako všichni se bude připravovat a těšit na Vánoce neboť si je poprvé užije jako čtyřčlenná rodina. „Vánoce budeme trávit poprvé životě ve čtyřech, s našimi syny Vašíkem a Jozuou doma v Olomouci a moc se na to těšíme. Chvilku po vánocích vyrazíme do Thajska, hezky "na baťůžkáře", tak jsme zvědaví, jestli to s dětma na druhé straně světa ve zdraví zvládneme,“ komentuje Lebeda.