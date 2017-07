WU-BOX SÁGA POKRAČUJE. V ZÁŘÍ PŘIJEDE GHOSTFACE KILLAH

Wu-Tang Clan je bez debaty nejzásadnější kapela hiphopový historie. Syrová, nekompromisní, tvrdá, svá. Kung-fu rap je okolo čeho se to točí. Jejich kariéra je jak film, členové jak postavy z jejich oblíbeného kousku. GZA je mentor, RZA boss a Ghostface Killah největší zabiják. V roce 2017 není o nic míň aktuální a ceněnej, než v roce 93. Brzy oslaví pade a vypadá to, že příběh se láme. Láme, jasně, do toho nejzajímavějšího. Přichází krevní msta v rukou neporazitelného bojovníka. Ve čtvrtek 28. září v Lucerna Music Baru.

Ghost je rozhodně víc, než “člen slavný kapely”. Na kontě alb tucet - nebo dokonce 16, když budete počítat i kolabo projekty. Brutální klasiky - Iron Man, Supreme Clientele, Fishscale, Wu-Massacre s Method Manem a Raekwonem, Sour Soul s BADBADNOTGOOD, a to se ještě pořád čeká na desku s MF DOOMem… Tony Starks má bez pochyby dar. Když vypráví, obrazy, které slovy vykresluje, ožívají. Můžete si na ně sáhnout, můžete si k nim čuchnout, můžete je ochutnat. Jeho storytelling instinkt zabíjí všechny mouchy jediným úderem otevřenou dlaní. Máte strach, že občas nerozumíte tomu, co vlastně mistr říká, když z něj jede proud, co nedává smysl? Povídky z krypty. Kryptokungfista. Kryptošifrovanej slang. Když se ponoří do zóny, nerozumí mu nikdo. Máte obavu o svého hrdinu, zvlášť když vypadá, že se rozvášnil, dostal záchvat dýchavičnosti, až mu přeskakuje hlas? Nebojte, Ghostdini to určitě rozdejchá. Možná už netluče rappery pěstí v ksicht jako za mlada, kdy dostal plot do klubu Tunnel, ale když to vybalí na drzouna Action Bronsona, zařadí tlustoprd s bradkou okamžitě zpátečku. Není ani nabroušenej, vostrej byl prostě vždycky! Wu-Tang Clan Ain’t Nuthing Ta Fuck Wit!

Je to úplně jasný. Není třeba nic oprašovat, ve čtvrtek 28. září Ghostface Killah v Lucerna Music Baru, Wu-Tang forever! Suuuuuuue!

