VELKÉ OZNAMOVÁNÍ SZIGETU 2020 – PRVNÍCH OSMDESÁT JMEN LETOŠNÍHO FESTIVALOVÉHO PROGRAMU

Již rozsáhlá první vlna jmen pro letošní program Szigetu potvrzuje, jak pestrý a barevný line-up na této akci mohou návštěvníci zažít. Sedmidenní festival na ostrově uprostřed Budapešti nabízí pro začátek jména jako Calvin Harris, Dua Lipa, Kings Of Leon, Major Lazer a The Strokes. Sziget je jeden z největších festivalů na světě a koná se celých sedm dní nonstop od 5. do 11. srpna 2020 na ostrově Obuda v maďarském hlavním městě Budapešti. Celý seznam (viz. níže) má více než 80 jmen a jsou mezi nimi také A$AP Rocky, Anna Calvi, Denzel Curry, Diplo, FKA twigs, Foals, Kaytranada, Khalid, Lewis Capaldi, Mabel, Slowthai, Stormzy a další. Vstupenky jsou k dispozici od 199 €, ale jen do 3. března. Pak se cena bude měnit! Lístky jsou dostupné online na adrese szigetfestival.com

Sziget byl vždy návštěvníky festivalů obdivovaný a vyhledávaný pro svoji širokou škálu hudebních stylů. Rozpětí od světových poprockových hvězd po trap, od písničkářů po elektroniku, od funky po psychedelický pop, festival vždy nabízí ta nejlepší jména z každého žánru. Nekončící sedmidenní párty do slova a do písmene. Areál se nachází v ostrovním parku plném zeleně a nabízí i dostatek míst pro odpočinek. Nechybí tu ani možnost zchladit se v horkém létě na říční pláži.

HEADLINEŘI

Na Sziget se vrací uznávaný hitmaker Calvin Harris, který nastartoval svoji kariéru spoluprací s největšími světovými hvězdami. BRIT Award a Grammy ověnčený skotský DJ, producent a autor je známý unikátní atmosférou jeho živých show. Je autorem mnoha tanečních hitů jako ‘We Found Love’ (Rihanna), ‘One Kiss’ (Dua Lipa) a ’Promises’ (Sam Smith).

Sziget otevře svoji náruč a přivítá zpět zpěvačku Dua Lipa, v Londýně působící rodačku z Kosova. Dua Lipa je jedno z nejvyhledávanějších jmen současných streamovacích služeb a je nazývaná Madonnou generace „Z“. Hity jako ‘One Kiss’, ‘New Rules’ nebo ‘Electricity’ se hrají po celém světě. Ve svých čtyřiadvaceti letech se stala už dvakrát jedničkou britské UK Chart a nic nenasvědčuje tomu, že by ve zdolávání hitparád polevila.

Další návrat na Sziget, tentokrát po pěti letech, plánují Kings of Leon. Kapela z Nashvillu, která působí na scéně od počátku milénia a za svoji mimořádnou popularitu vděčí vydáním několika skvělých alb, se stala nepopiratelně jednou z nejpopulárnějších sestav na světě. Na svém kontě mají dnes už kultovní hity jako ‘Use Somebody’, ‘Sex On Fire’ a ‘The Bucket’

Ozdobou budou dvě vystoupení trojnásobného držitele GRAMMY – Diplo. První sólové, druhé v rámci projektu Major Lazer, který rozzáří hlavní pódium svým elektronickým tanečním setem. Hudební partneři, pohybující se napříč žánry, ovlivnili svými beaty elektroniku poslední dekády a s ní i umělce jako jsou Justin Bieber a Ellie Goulding. Jejich energická živá vystoupení bývají doprovázena velkou taneční show.

Newyorkské indie legendy The Strokes, které mají na svém kontě už bezpočet velkých hitů, představí návštěvníkům festivalu letošní zbrusu nové album. I díky této kapele jsme zažili znovuoživení garážového zvuku šedesátých let na počátku nového milénia. Je jasné, že tahle kapela si s hlavním pódiem a obrovským davem fanoušků pod ním bude moc dobře rozumět.