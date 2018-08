UŽ TENTO PÁTEK VYPUKNE 19. ROČNÍK FESTIVALU ROCK FOR CHURCHILL

V pátek 24. srpna odstartuje ve Vroutku již 19. ročník Rock for Churchill. V přírodním areálu Myslivna se v pátek a sobotu představí téměř pět desítek kapel a DJs. Hlavními taháky letošního ročníku jsou Lamb, The Subways, Digitalism Live, The Asteroids Galaxy Tour anebo Luciano. Dvoudenní vstupenky za předprodejní cenu 1100 Kč (+ poplatky) je možné zakoupit do pátku 24. 8. 10:00 na festivalovém webu. Dvoudenní i jednodenní vstupenky budou v prodeji také na místě.

Na hlavním pódiu se první festivalový den představí dánská indie-popová skupina The Asteroids Galaxy Tour, která letos po čtyřleté odmlce vydala dva nové singly, jamajský zpěvák Luciano, mezinárodní parta N.O.H.A. anebo britští The Subways, kteří zakončí páteční program hlavní stage svým našlápnutým rockovým setem. Tanečnímu šapitó budou v pátek kralovat Benny Page, Deadbeat UK a Gridlok. Páteční program Red Bull Music Stage ocení hlavně fanoušci hiphopu. Na střeše autobusu se večer představí Chaozz, PSH a Paulie Garand.

Sobotní program odstartuje už o jedenácté hodině kapela The Airbags. Hlavními magnety live stage budou v sobotu bezesporu elektroničtí Lamb, kteří v současnosti pracují na nové desce a v letošním roce si naplánovali jen hrstku živých vystoupení. Po Lamb na pódium nastoupí hamburské duo Digitalism, které do Vroutku přiveze novou audio-vizuální show. DJ stage budou v sobotu vévodit drum and bassové beaty Alixe Pereze a Hybrid Minds a také techno set producenta Meat Katie. Na Red Bull Music Stage v sobotu vystoupí Katarzia za doprovodu producenta Pjoniho, jejich krajané Trosky a skvělá chorvatská kapela ABOP, která roztančí návštěvníky svýma naživo hraných technem.

Také v letošním roce se na Rock for Churchill představí nezisková organizace Světlo pro svět. Tradičně v sobotu večer proběhne happening nazvaný Světlo pro Afriku, kdy se hromadně zapalují svíčky a posílá se symbolicky světlo do Afriky. V loňském roce se prodejem svíček podařilo vybrat úctyhodných 58 775 Kč.

Dvoudenní vstupenky za 1100 Kč (+ poplatky) jsou v prodeji na www.rfch.cz, GoOut.cz, pokladně Lucerna Music Baru (bez poplatků) a v sítích Ticketportal a Ticketmaster. Na rfch.cz, GoOut.cz a pokladně Lucerna Music Baru můžete zakoupit také jednodenní vstupenky za 800 Kč (+ poplatky). Kompletní informace o předprodeji najdete na www.rfch.cz/vstupenky. Cena vstupenek na místě bude 1200 Kč za dvoudenní a 850 Kč za jednodenní.

Stanování je na Rock for Churchill zdarma, platí se pouze parkovné 200 Kč / auto. Festivalový areál se otevírá v pátek ve 12:00. Do stanového městečka je možné dorazit již ve čtvrtek cca od 16h.