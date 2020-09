Thom Artway našel svou Caroline

Lyrická balada Thoma Artwaye Caroline vychází v netradiční čas. Poslední srpnový víkend se písničkář Thom Artway oženil a rozhodl vydat skladbu, kterou napsal pro svou novomanželku Karolínu. Produkce a nahrávání se ujal zkušený producent Dušan Neuwerth.

Skladba Caroline vznikla již před více než rokem a Thom Artway přiznává, že jako první ji slyšela právě jeho nastávající. “Písní Caroline jsem žádal o ruku. Vydat ji den po svatbě byl tedy logický krok. Není ani tak o oznámení této události, spíše o radosti a vděčnosti z protnutí našich cest.” Křehkou baladu opatřil obalem Luke Tomski, který je i autorem přebalu první desky Thoma Artwaye Hedgehog. Z dílny Luke Tomskiho je také lyric video k této skladbě.

Nahrávání se odehrálo na začátku letošního června. „Na textu jsem pracoval s Alasdairem Bouchem, se kterým spolupracujeme už od mé desky All I Know. S Dušanem Neuwerthem jsem pracoval poprvé a byla to krásná spolupráce,” pochvaluje si Thom Artway. „Nahrávání se neslo v pohodovém duchu a šlo jako po másle. Rozhodli jsme se skladbu natočit bez jakýchkoliv samplů. Mimo moji kapelu jsme tedy k nahrávání přizvali, houslistu Adama Pakostu, klarinetistu Vojtěcha Nýdla a Filipa Nebřenského s tubou a flétnou. Výsledný zvuk je dřevní a velmi mě baví!” Mastering skladby obstaral Escon Waldes ze Studia Biotech. Novinka je první Thomovou skladbou po loňské předělávce písně Anděl Karla Kryla a zatím posledním albu All I know (2018, Warner Music).

Písničkář Thom Artway - vlastním jménem Tomáš Maček – se etabloval písní I Have No Inspiration. Debutové album Hedgehog mu vyneslo hned dvě Ceny Anděl 2016 (Zpěvák roku a Objev roku). Na druhém album s názvem All I Know (2018, Warner Music), za které byl Thom nominován na Cenu Anděl 2018 v kategorii Sólový interpret, se oproti prvotině objevuje více elektroniky a elektrických kytar. V roce 2018 natočil Thom videoklipy All I Know a Sleeping Next to You v londýnském YouTube Space studiu, kam zavítal díky výhře v projektu Czech Fresh. Premiéry videoklipů se odehrály v britských médiích, např. v legendárním anglickém magazínu Clash. Kromě toho hraje Thom aktivně nejen doma, ale i v zahraničí: na legendárním festivalu Sziget v Maďarsku, na showcase festivalech Eurosonic Noorderslag v Holandsku, The Alternative Great Escape v UK, Spring Break v Polsku, MaMA ve Francii a v řadě dalších zemích. V letech 2018 a 2019 absolvoval klubové turné po Anglii a Skotsku.