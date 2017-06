THE CINEMATIC ORCHESTRA PŘIVEZOU DO PRAHY NOVÉ ALBUM

Po intenzivním období stráveném v nahrávacím studiu a následném obrovském úspěchu koncertu v londýnském Roundhouse, který byl vyprodaný během šesti hodin, se The Cinematic Orchestra vrátí zpět na evropská pódia. V rámci turné k nové desce odehrají 22 koncertů ve 13 zemích a představí svou novou velkolepou show obsahující zbrusu nové skladby i léty prověřené hity. Hlavní postavu kapely skladatele a producenta Jasona Swinscoea na turné doprovodí saxofonista Tom Chant, zpěváci Heidi Vogel a Larry Brown, excelentní bubeník Luke Flowers a další hudebníci z Evropy a Spojených států.Jason Swinscoe v několika rozhovorech zmínil, že na začátku roku dokončil nahrávání s vokalisty Patrickem Watsonem, Angelou McCluskey, Melanie De Biasco a Mosesem Sumneym. Nového materiálu se sešlo tolik, že The Cinematic Orchestra chystají hned dvě studiová alba. První nahrávka vyjde ještě letos, druhé se dočkáme na jaře příštího roku. Nové skladby přinesou mix elektroniky, klasické hudby a jazzu v kombinaci s velkolepými „filmovými“ atmosférami, tedy styl, který je pro kapelu typický. The Cinematic Orchestra založil v roce 1999 Joe Swinscoe a už jejich debutové album Motion zaznamenalo nadšené ohlasy. V roce 2001 dostala skupina nabídku na vytvoření hudby pro kultovní němý film Man with a Movie Camera, s kterým objela svět a vydala stejnojmenné CD a DVD. Většina kompozic původně složených pro projekt Man with a Movie Camera byla adaptována pro druhé studiovou desku Every Day (2002), na které hostují vokalisté Fontella Bass a Roots Manuva. Zatím poslední studiové album Ma Fleur vyšlo v roce 2007. O rok později The Cinematic Orchestra vydali živák z Royal Albert Hall. V roce 2011 skupina uskutečnila sérii vystoupení v londýnském Barbican Centre, kde doprovázela klasické němé filmy. Nejlepší momenty série vyšly v roce 2012 na album The Cinematic Orchestra Presents: In Motion #1.Vstupenky v předprodeji pořídíte za 700 Kč + poplatky od středy 22. 7. 10:00. Předprodej běží na pokladně Lucerna Music Baru (bez poplatků), na webu www.musicbar.cz a v předprodejních sítích GoOut.cz, Ticketpro, Ticketportal a Eventim.