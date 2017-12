Teplická hardrocková kapela Deviant vznikla už v roce 1999 a za dobu své existence prošla řadou změn. Dalo by se tak možná říst že si s debutovým albem "Jsem to já" dala tak nějak na čas. No my v redakci jsme na kroky kapely zvědaví. Manažerka Magda má jasnou vizi kam se klapci budou posouvat a my vás budeme průběžně informovat.

FOTO: VIKTORIE ČUMPELÍKOVÁ