Sziget zveřejňuje program tří festivalových pódií – World Music Stage, Europe Stage a Colloseum

Na tři žánrově odlišná pódia zavítají umělci z celého světa, jmenujme napřiklad Les Negresses Vertes, LaBrass Banda, Tommy CA$H, KETTCAR, Blaudzun, Ben UFO, The Martinez Brothers, Tiga a více než 100 dalších. World Music Stage a Colloseum budou hostit to nejlepší z menšinových žánrů a elektronické hudby. Na Europe Stage se představí výrazná jména nově nastupujících evropských interpretů.

Posledním oznámeným headlinerem pro Sziget 2018 byla na konci března jiskřivě melancholická Lana Del Rey. Zpěvačka známá svým unikátním kinematografickým stylem a posedlostí tématy tragické romantiky. Na festival v srdci Budapešti přiveze svoji okouzlující koncertní show.

Aktuálně Sziget přidává tři samostatná pódia, na kterých se v průběhu festivalu vystřídají hudební talenty z celého světa. World Music Stage, Europe Stage a Colosseum tak doplní program na hlavním pódiu s globálně známými hvězdami jako jsou Gorillaz, Kendrick Lamar či Arctic Monkeys.

World Music Stage se zaměřuje na hudbu z celého světa, vystoupí například fantastické alternativně rockové uskupení Les Negresses Vertes z Francie, dále La Brass Banda, na Szigetu oblíbená elektrizující fúze jazzu, punku a reggae. Africké rytmy bude reprezentovat Jupiter & Okwess, inovativní směs afropopu a evropského rocku až daleké Kinshasy. třicítky jmen, která vystoupí na tomto pódiu, jmenujme z dalších alespoň Plaza Francia Orchestra, Värttinä feat. Paleface nebo populární Pannonia Allstars Ska Orchestra.

Program Europe Stage obohatí Tommy CA$H, estonský zpěvák a konceptuální performer vyznačující se drsnou rappovou hudbou s nekompromisními videoklipy, které překračují hranice sexuality, pohlaví i identity. Svoji indie rockovou nálož předvede kapela KETTCAR, zahraje také Blaudzun ́s, introspektivní a originalní singer/songwriter z Nizozemí.

Unikátním místem vhodným na pořádnou elektro party je právě Colloseum. Hlavním vchod tvoří otevřená tlama psa, jež ústí do prostoru vystavěného z palet ve tvaru antického kolosea. Právě tady je připravena progesivní elektronická produkce. Super – housová kapela Andhim z Německa zaplní Colloseum jedinečným zvukem plným hip hopových samplů a taneční energie. Nesmí chybět ani DJ Ben UFO nebo unávaný elektronický anarchista, Dave Clarke. Dvacátý šestý ročník festivalu Sziget se jako každoročně uskuteční na zeleném ostrově Óbudai v centru maďarské metropole. Ten se i letos v sprnu promění na legendární ostrov Svobody, aby přívital Szigeťany s více než 100 zemí celého světa. Návštěvnící se mohou těšit na ty největší hveždy současného popu, jsou jimi například hip hopový král Kendrick Lamar nebo vyhlášený DJ Kygo. Dorazí také vizuální legendy, kapela Gorillaz, popová princezna a čerstvá držitelka ceny Brit Award , Dua Lipa nebo folk rocková partička Mumford & Sons.

ZDROJ: TZ Sziget festival