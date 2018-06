Sziget 2018 finišuje s programem. Na festival přijede Bonobo

Pořadatelé oznámili, že letošní rozpočet festivalu stoupl oproti loňskému roku o 12 % a dosahuje již hranici astronomických 700 milionů korun. Letošní jména světových hudebních hvězd v programu Sziget ukazují na mimořádný zážitek. Kendrick Lamar, Arctic Monkeys, Lana Del Rey, Mumford & Sons, Dua Lipa, Gorillaz, Kygo nebo Shawn Mendes, to jsou hlavní taháky letošního festivalu. Nově se v seznamu objevuje Bonobo live, Flux Pavilion a další. Festival tak uzavřel letošní seznam pro hlavní pódia a 4. června zdraží vstupenky na finální cenu.

Sziget 2018 zveřejňuje poslední jména neuvěřitelně nabitého hudebního programu a přidává další nabídky zážitků, jako jsou například party na lodi, na famozní divadlo Wired Aerial Theatre a spoustu okouzlujících představení pro Cirque de Sziget. Horkou novinkou je multiinstrumentalista a elektronický umělec Simon Green, známý pod pseudonymem Bonobo. Před pár dny vyprodal a nadchl pražské Fórum Karlín, nyní míří na Sziget, kam přiveze svůj speciální živý koncertní set. Elektronickou scénu rozšíří britský DJ Flux Pavilion a holandské duo Yellow Claw. Program doplní také Oscar and the Wolf, Rhye, Michael Calfan a What So Not. Tato jména kompletně doplňují velkolepý line up letošního ročníku, který oslovil velké množství fanoušků. Pětidenní a některé varianty třideních permanentek již Szigeťané vykoupili a i ostatní vstupenky se velmi rychle prodávají. Nyní před finálním zdražením 4. června je ideální přiležitost pro nákup lístku na událost léta.

Bonobo

Od vydání alba Black Sands v roce 2009 získal Bonobo výrazný věhlas. Deska byla průlomová především svojí mnohovrstevnatou atmosférou a na samplech založené produkci. Unikátní styl a senzační singl Kerala znamenaly pro britského hudebníka nominaci na cenu Grammy v kategoriích Best Dance Recording a Best Electronic / Dance Album. Bonobo není ve své tvorbě vázán pouze na elektronické podtóny, jeho hudba zahrnuje prvky world music i organické instrumentalizace.

Party na lodi

Ve spolupráci se Sziget City připravil festival pro návštěvníky odpolední party na lodi za zvýhodněnou cenu. Můžete jen tak lenošit v pohodlných sedacích vacích a kochat se výhledem na město nebo si užít bláznivou a pulzující party přímo na palubě, na které budou hrát například Alle Farben nebo Vunzige Deuntjes.

Giant Street Theatre - Wired Aerial Theatre (UK): AS THE WORLD TIPPED

Velkou show pod otevřeným nebem pravidelně nabízí prostor nazvaný Giant Street Theatre. Angličtí Wired Aerial Theatre předvedou své akrobatické schopnosti v sociálně kritickém představení AS THE WORLD TIPPED, které kombinuje světelnou show, filmové záběry a neuvěřitelné výkony akrobatů.

Cirque du Sziget

Letošní stan, který hostí nejlepší představení z oblasti moderního cirku,svoji kapacitou pojme přes tisíc návštěvníků. Ti zde budou moci shlédnout představení Groupe Acrobatique de Tanger, Afrique en Cirque, and Circus Phare. Navíc se přidává i venkovní produkce a před stanem budou k vidění talentovaní Etta Ermini Dance Theatre, La Sbrindola, The Loser Show, ACE-K.

ZDROJ: TZ Sziget festival