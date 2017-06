Šance pro české kapely hrát na Szigetu!

Pro všechny kreativní umělce a umělkyně, designérské studia či výtvarníky/ce zabývající se interaktivním nebo konceptuálním uměním nabízí festival Sziget možnost realizace jejich návrhů. Pokud máte skvělý nápad na venkovní instalaci, umělecké dílo nebo jen uzavřený koncept, tak neváhejte a podělte se o své nápady a staňte se designery Ostrova svobody! Přihlaste se do výběrového řízení a vytvořte mimořádnou festivalovou atmosféru!. Instalace musí být snadno ovladatelná a hlavně velmi odolná. Podpoříme nejkreativnější a nejnápaditější práce, které nesou pozitivní poselství. Soutěž „Jednou ranou na Sziget“ už druhý rok dává příležitost českým a slovenským kapelám zabojovat o možnost hrát na nejprestižnějším festivalu střední Evropy. Toho využila naplno i kapela Ghost of You, vítěz prvního ročníku. „Vidím Jednou ranou na Sziget jako jednu z mála soutěží, která kapele může opravdu pomoct. Nepotřebuješ zdarma hodiny ve studiu, ale koncert venku na velkým pódiu. Sziget pro nás nebyl jen super koncert, ale i dlouhatánský večírek, který nám dost jasně ukázal, že i v zahraničí máme dveře otevřené. Jen přijít a zazvonit,“ glosuje účast v soutěži Michal Janík z Ghost of You. V roce 2015 se zúčastnilo 128 českých a 82 slovenských kapel. Zajímavá je nejen výhra, ale také i samotné finálové kolo soutěže, které obsahuje tři koncertní večery ve třech městech. – 28.4. v Bratislavě - KC DUNAJ, 5.5. v Budapešti - klub A38 a 6.5. v Praze - Rock Café. Finalovou dvojici určí odborná porota, která vybere pro druhé kolo soutěže jednu českou a jednu slovenskou kapelu. Návštěvníci koncertů svými hlasy pošlou jednu z kapel na maďarský festival Sziget. Do soutěže se mohou přihlásit hudebníci bez jakéhokoliv omezení s jedinou podmínkou. Soutěže se mohou účastnit interpreti/tky s trvalým pobytem v České republice nebo na Slovensku, nebo kapely s více členy splňující tuto podmínku ze 75%. Hudebníci, kteří se rozhodnou soutěže zúčastnit, zasílají v prvním kole pouze link (Youtube nebo Soundcloud) s jednou vlastní skladbou. Podmínky soutěže a složení poroty naleznete na webu festivalu . Jak se přihlásit? Pošlete email na soutez@szigetfestival.cz, který bude obsahovat: název kapely, link (Youtube nebo Soundcloud) na jednu vlastní soutěžní skladbu, odkaz na webovou prezentaci a kontakt na zodpovědného zástupce kapely. Krátké video z finálového večera prvního ročníku soutěže na brněnské Flédě– Interpreti / kapely se mohou do soutěže přihlásit nejpozději do 29. 2. 2016. Na email soutez@szigetfestival.cz musí zaslat odkaz na 1 vlastní skladbu uloženou na serveru YouTube či SoundCloud. Porota do 10. 3. 2016 vybere jednoho finalistu z každé země, kteří postoupí do 2. kola soutěže.– Vybrané finálové kapely čekají koncerty ve 3 městech – 28.4. v Bratislavě - KC DUNAJ, 5.5. v Budapešti v klubu A38 a 6.5. v Praze – Rock Café, kde bude vyhlášen i vítěz soutěže. Vítěze vyberou návštěvníci koncertů. Každý návštěvník koncertu s platnou zakoupenou vstupenkou může na daném koncertě hlasovat pro svého favorita. Hlasy jednotlivých kapel se sčítají, vítězí kapela s největším celkovým počtem hlasů ze všech odehraných koncertů. Vyhlášení vítěze soutěže proběhne v Praze v Rock Café po finálovém koncertě 6.5.2016.- zasílání přihlášek do 29. 2. 2016 – uzávěrka - 1. 3. - 10. 3. 2016 – porota vybere jednu finálovou kapelu z České republiky a jednu ze Slovenska - koncerty finalistů v dubnu a květnu 2016: 28.4. v Bratislavě - KC DUNAJ 5.5. v Budapešti - klub A38 6.5. v Praze – Rock Café, kde bude vyhlášen i vítěz soutěže.