S DJ KRUSHEM OSLAVÍ 25. VÝROČÍ PHILIP TBC A ROXTAR

O oslavě 25. výročí sólové kariéry a představení nového alba DJ KRUSHE, která je již ve středu 18. dubna v Lucerna Music Baru již informovali. Nyní přidáváme informace které nás v redakci potěšily. Před DJ Krushem vystoupí Philip T.B.C. se speciálními hosty a po Krushovi představí svůj set Roxtar, vítěz národního finále Red Bull 3Style. Celý večer odstartuje promítání dokumentu Indian Beatology. Vstupenky jsou v předprodeji za 450 Kč (+ poplatky) na pokladně Lucerna Music Baru (bez poplatků), na webu Lucerna Music Baru, GoOut.cz, Ticketpro a Ticketportal. Na místě 550 Kč.

Český hudební producent a DJ Philip T.B.C. se loni na jaře vydal do Indie, aby zde nasbíral pestrou paletu zvuků na nové album Indian Beatology a natočil dokumentární sérii o své cestě. Navštívil místní klubovou scénu, domorodý ostrov i zapomenuté vesnice v Himalájích. Syrovost Indie a síla místních náboženství jak z dokumentu, tak z alba Indian Beatology úplně srší. Philip T.B.C. přiváží kus Indie do Čech a to doslova, protože kromě britského LifeSize MC okoření live vystoupení v Lucerna Music Baru i indický MC Ixist. A samozřejmě se bude promítat dokument Indian Beatology který za redakci můžeme jen vřele doporučit (made by LABmedia).

Philip TBC ke středeční akci poznamenal: „Pro mě je tohle jedna z mála příležitostí zahrát si autorský set složený pouze z vlastní produkce a ještě podpořenej hned dvěma skvělýma MCs. Těšíme se moc a věříme, že to bude super večer!“

ZDROJ: TZ Lucerna Music Bar