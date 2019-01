Rudimental live, Tiesto, Jess Glynne, G-Eazy a The Chainsmokers roztancují náštěvníky letního beach festivalu Balaton Sound!

Doposud zveřejněný program Balaton soundu obsahuje již hvězdná jména současné taneční hudby Armin van Buuren, Mashmello, Paul Kalkbrenner a DJ Snake. Nyní přichází festival s druhou várkou čtrnácti jmen! Letošní ročník obří pětidenní party se koná od 3. do 7. července.

Co slibují nová jména pro letošní ročník? I v roce 2019 bude Balaton Sound naplněný skvělou taneční hudbou s barevnou letní atmosférou. Festival zahájí svým setem DJ Tiesto, který patří mezi legendy elektronické a taneční hudby. Na hlavním pódiu se v průběhu pěti dní představí americké elektropopové duo The Chainsmokers. Neopakovatelnou show přiveze rapper a producent G-Eazy. Britská elektronická hudební skupina Rudimental je známa svými energickými koncerty a právě jejich vystoupení uzavře letošní ročník festivalu Balaton Sound 2019.

Letní party u jezera Balaton rozproudí anglická zpěvačka Jess Glynne, jež byla několikrát nominovaná na cenu BRIT Awards. Její videoklipy se na YouTube pyšní stovkami milionů zhlédnutí, na Balaton Sound zazní hity jako Hold My Hand, I´ll Be There nebo Take Me Home. Fanoušci se mohou těšit mimo jiné na kolumbijského reggaeton zpěváka J Balvina, proslavil se například spoluprací s Cardi B na čtyřikrát platinovém singlu I Like It, který se vyšplhal na první příčku žebříčku Billboard Hot 100. Program rozšíří DJ Nicky Romero, populární americké duo Sofi Tukker nebo DJ Jauz, lídr Shark Squad. Elektrizující hudební sety předvedou umělci jako Dubfire, Vinai, Martin Jensen a Deorro. Nově zveřejněná jména uzavírá francouzské duo Tchami X Malaa, se svojí show nazvanou No Redemption koncertovali v posledních osmnácti měsících po celém světě.

Pro ty, kteří chtějí zažít Balaton Sound od začátku do konce nabízí festival pětidenní permanentky (od 205 Euro), k dispozici jsou i třídenní (od 165 Euro) a čtyřdenní (179 Euro) varianty vstupenek. Jednodenní vstupné pořídíte již od 64 Euro.

Seznam doposud oznámených jmen:

ARMIN VAN BUUREN

DEORRO

DJ SNAKE

DON DIABLO

DUBFIRE

FUTURE

G-EAZY

HERNAN CATTANEO

J BALVIN

JAUZ

JESS GLYNNE

KILLY

MARSHMELLO

MARTIN JENSEN

NERVO

NICKY ROMERO

PAUL KALKBRENNER

RUDIMENTAL live

SOFI TUKKER

SUNNERY JAMES & RYAN MARCIANO

TCHAMI x MALAA

THE CHAINSMOKERS

TIESTO

TIMMY TRUMPET

VINAI

WILL SPARKS

ZDROJ: TZ Balaton Sound