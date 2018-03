Rita Ora, Big Sean nebo Big Shaq, festival Balaton Sound oznamuje další jména!

Balaton Sound je jedna velká pětidenní non stop trvající party. Festival se koná od 4. do 8. července na plážích maďarského jezera Balaton. Letošní žánrově romanitý line up se pohybuje na vlnách hip hopu, taneční hudby, popu i grime. Mezi nově přidané hvězdy patří Rita Ora, Big Sean, Big Shaq a další. V lednu nazpívala Rita Ora a Liam Payne duet k filmu Padesát odstínů svobody, v nemž anglická zpěvačka kosovského původu také sama účinkuje. Píseň For You se stala okamžitě hitem a dosáhla Top Ten v britské hudební hitparádě. Na Balaton Sound se představí také Big Shaq , jež se stal virální senzací. Proslavil se skladbou Mans Not Hot, kterou na YouTube vydal v roce 2017 a zhlédlo ji více než 170 milionů lidí. Dalším nově zveřejněným je Yxng Bane , výrazný rapper z východního Londýna. Píseň Bestie mu v loňském roce vynesla nominaci na cenu(Music of black origin). K výše zmíněným se připojí americký rapper Big Sean , známý jako jeden z nejúspěšnějších chráněnců. Balaton Sound obohatí svojí přítomností také Goldlink . Jeho single s názvem Crew se stal v roce 2017 platinovým a byl nominovám na cenu Grammy. Balaton Sound nezapomíná ani na domácí půdu, program obohatí maďarské hudební talenty jako jsou, Majka & Curtis live, Wellhello, Saverne, A Kezdetphiai a Punnany Massif. Sesterský festival Szigetu nabízí, kromě klasických pětidenních a čtyřdenních permanentek, také speciální třídenní vstupenky. Díky nim si můžete Balaton Sound rozdělit dle vlastního výběru, k dispozici jsou v termínech 4.-6. července nebo 6.-8. července. Vstup na jeden den startuje na ceně 62 Euro. Pro ty, kteří hledají extra komfort jsou připraveny VIP permanentky i jednodenní VIP vstupenky. Ve VIP je zahrnut oddělený vstup do areálu a speciální zóna s přímým výhledem na hlavní pódium.AKEZDETPHIAI, ANDREW RAYEL, AXWELL INGROSSO, ALESSO , BIG SEAN, BIG SHAQ, BRAINS, CARNAGE, CHAINSMOKERS, CRAIG DAVID PRESENTS TS5, CRISTOPH, DAVID GUETTA, DISCIPLES, DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE, DJ SNAKE, DREEZY, ELLA EYRE, GOLDLINK, JONAS BLUE, KAYZO, MAJKA & CURTIS LIVE, MARTIN GARRIX, MARTIN SOLVEIG, OLIVER HELDENS, NIGHT LOVELL, NERVO, NGHTMRE, PRINCESS NOKIA, PUNNANY MASSIF, RITA ORA, SANDER VAN DOORAN PRESENTS PURPLE HAZE, SAVERN, TIMMY TRUMPET, TY DOLLA SIGN, W&W, WELLHELL, YXNG BANE, VINI VICI