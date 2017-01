Režisér Tomáš Vorel zveřejnil na internetu digitalizovanou Cestu z města a chystá natáčení nového filmu Cesta domů

Režisér Tomáš Vorel splnil svůj slib zpřístupnit do konce roku 2016 celou svou filmotéku na internetu zdarma. Posledním filmem v řadě je tak digitalizovaná a restaurovaná verze filmu Cesta z města v hlavní roli s Tomášem Hanákem. A k tomu režisér přidal ještě další filmy včetně těch, které točil už na FAMU. Zároveň začal Vorel připravovat nový celovečerní film s názvem Cesta domů, závěrečný díl trilogie Cesta z města a Cesta do lesa.



Od dnešního dne se fanoušci Tomáše Vorla mohou podívat na režisérově internetovém kanálu

YouTube | Vejskafilm na romantickou komedii Cesta z města, na kterou přišlo v roce 2000 do kin tři sta tisíc diváků a v České televizi ji viděly více než tři miliony diváků. Od dnešního dne je nově na internetu možné zhlédnout také volné pokračování Cesta do lesa z roku 2012, dokument Z města cesta, Kamenný most ve 4K a krátké filmy Kašpárek, To můj Láďa, ING. a Dáreček, které režisér natočil ještě jako student FAMU. „Na YouTube je letos tedy moje kompletní filmotéka. Chybí pouze filmy Pražská 5 a Kouř, jejichž vlastníkem je Státní fond kinematografie a o jejichž digitalizaci stále jednáme,“ říká režisér Tomáš Vorel. Minulý rok umístil režisér jako první český producent zdarma na internet svůj divácky hit Gympl, který má nyní téměř dva milióny zhlédnutí. Jeho další film Vejška viděl na internetu skoro milion a půl diváků a nejkontroverznější režisérův film Ulovit miliardáře má necelých půl milionu zhlédnutí. Zajímavostí je i to, že Vorlův Kamenný most je na Youtube jako první český film v kvalitě 4K.

Až si Vorel odbude obnovenou slavnostní premiéru digitalizované verze Cesta z města, kterou naplánoval pro své dvorní herce a spolupracovníky, vrátí se k přípravám na svém dvanáctém celovečerním snímku. V těchto dnech totiž režisér Tomáš Vorel dopisuje scénář k novému filmu Cesta domů. V něm diváci uvidí opět Bolka Polívku a Evu Holubovou jako Papošovi, Tomáše Hanáka a Barboru Schlesingerovou jako Marákovi a jejich potomky Tomáše Vorla jr. a Annu Linhartovou. „Cesta domů je završení osudu těchto tří rodin, kteří žijí na venkově, živí se vlastníma rukama a statečně čelí přírodním živlům a agresivitě měst. Cesta domů bude obrazově hudební oslavou české krajiny a dosud žijících zvířat,” vysvětluje Tomáš Vorel. Natáčení Vorlova chystaného filmu bude probíhat ve všech čtyřech ročních obdobích.

ZDROJ: TZ 4PRESS