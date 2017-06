REPORT: Vyprodaný festival plný zvučných jmen aneb MasterCard Balaton Sound 2014

“Díky deštivému začátku a závěru festivalu se organizátorský tým musel vypořádat hned s několika problémy. Některé festivalové cesty byly zničeny velkými přívaly vody, a tak jsme museli vynaložit velké úsilí, abychom vše opravili včas,”

Letošní ročník festivalu MasterCard Balaton Sound 2014 přilákal rekordní počet fanoušků – celkem 145 000, z nichž téměř polovina přijela z jiné evropské země. I když první a poslední den festivalu trápily silné bouře, nadšený dav fanoušků se nenechal odradit a navzdory nepřízni počasí si užíval skvělou party.. “Přes noc jsme objednali speciální zahraniční dodavatele, aby položili plastové chodníky na všechny důležité cesty. Skutečnost, že program nebyl přerušen ani během největších průtrží deště, považujeme za velký úspěch a dokládá to sílu našeho organizačního týmu. A co je nejdůležitější - zdá se, že si Balaton Sound naplno užili fanoušci i umělci,”. Festival představil spoustu velkých hvězd na čtyřech velkých a několika malých pódiích., který přijal pozvání na tento festival již po několikáté, vystoupil před nadšeným davem, který zkoupil všechny vstupenky na páteční program a zcela zaplnil prostor před hlavním pódiem. O nezapomenutelnou show se postarali takénebo, o vrchol v pravém slova smyslu se na závěr festivalu postaral, jehož set byl famozním mistrovským dílem. Hned po jeho skončení startovalo finále Mistrovství světa ve fotbale, které na velkoplošných obrazovkách hlavního pódia mohli fotbaloví nadšenci sledovat. Festivalová mapa letošního ročníku MasterCard Balaton Sound doznala velkých změn. Protože kempy již nebyly součástí areálu, milovníci elektrohudby si tak mohli užívat celý prostor zamárdské pláže, stejně jako cenami ověnčené designové elementy (vč. gigantických květin v blízkosti hlavního pódia), nápis Balaton Sound na jezeře a spoustu dalších staveb a vizualizací. MasterCard Balaton Sound už není jen maďarským festivalem, stal se důležitou součástí evropské letní festivalové agendy. “Když jsme začínali Sound v roce 2007, ani nás nenapadlo, že by mohl mít takový úspěch,”. “První rok dojelo několik desítek tisíc fanoušků a tato cifra se v mezičase vyšplhala na letošní počet 145 000. Téměř polovina návštěvníků byli cizinci a některé festivalové dny byly vyprodány už týdny před začátkem festivalu,”. Letošní ročník festivalu byl ve spolupráci se společnostmi Telekom a Ustream živě přenášen, díky čemuž událost sledovalo více než 300 000 nadšenců mimo areál festivalu. Organizátoři by rádi poděkovali všem fanouškům za jejich zájem a podporu! FOTOREPORT Zvlastnistyl.cz: MasterCard Balaton Sound 2014