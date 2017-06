REPORT: Kuňka aneb druhá zastávka putovního festivalu HRADY CZ

Letní putovní festival Hrady CZ se posunul na další louku, a to nedaleko hradu Kunětická hora. Nakonec se nám povedlo si aspoň v pátek užít celý program. A i když jsme to v prvním reportu nezmínili, přišli jsme špatnou kartou, která vypověděla v sobotu služby, o celý video report z festivalové zastávky na hradě Točník. Na Kuňce jsme již podobnou smůlu neměli. Video z vystoupení legendární kapely Pražský výběr jsem již publikovali. Nedostatek času bohužel doposavaď nedovolil nahrát i další připravené video z vystoupení kapely Monkey Business.Jak jsem již zmínil v prvním reportu, mám kapely Monkey Business i Pražský výběr nejradši z celého pátečního programu. Musím přiznat že i vystoupení Rytmuse a Vladimíra 518 bylo dobré. Krátký fotoreport přináší dále fotky ze závěrečné páteční show kapely Mandrage nebo vyhlášení nejlepšího kostýmu. Další zastávkou, festivalu s ojedinělou rodinou atmosférou a line-upem, který zaujme každého návštěvníka, máte možnost navštívit na hradě Švihov. Pokud nevíte, co o víkendu- mohu jen vřele doporučit.