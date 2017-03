Program Sziget Festivalu se rýsuje

Sziget Festival, jeden z největších multikulturního hudebního a uměleckého festivalu bude opět hostit pestrý hudební program. Tentokrát Wiz Khalifa, Rita Ora, Paul Van Dyk a další byly ohlášeny na line-up. Zvýhodněné vstupenky jsou k dispozici až do 31. května.

Sziget Festival je známý pro své rozmanité programu uskutečňovaného na obrovském ostrově uprostřed Budapešti. Festival má více než 50 programových sportovištích a hudba pokračuje 24/7. Mezi sestavě lze nalézt již Kasabian, Major Lazer, Dimitri Vegas & Like Mike žlabu, PJ Harvey, Alt-J a mnoho dalších. Tentokrát Wiz Khalifa byl vyhlášen na Dan Panaitescu hlavní scéně, stejně jako Rita Ora. Nekonečnému programu obrovského A38 stanu byly potvrzeny Alex Clare, Dimension, The Courteeners, He a The Vaccines. Gigantický stan Arena uvítá mezi již ohlášenými jmény Paul van Dyka a Bassjackers.

Všechna doposud oznámená jména v abecedním pořadí:

Alex Clare, Alt-J, Andy C, Anne-Marie, Bad Religion, Bassjackers, Bear's Den, Billy Talent, Cashmere Cat, Charli XCX, Chef'Special, Clean Bandit, Crystal Fighters, Danny Brown, De Staat, Dimenson, Dimitri Vegas & Like Mike, DJ Shadow, Dubioza Kollektiv, Flume, Fritz Kalkbrenner, George Ezra, GTA, GusGus, Her, Interpol, Jagwar Ma, Jamie Cullum, Kasabian, Kensington, Leningrad, León, Mac Demarco, Major Lazer, Mando Diao, Maurice West, Metronomy, Nervo, Nothing but Thieves, OH Wonder, Oliver Heldens, Paul Van Dyk, PJ Harvey, Rita Ora, Rone, Rudimental live, Steve Aoki, Sunnery James & Ryan Marciano, The Courteeners, The Kills, The Naked and Famous, The Pretty Reckless, The Strypes, The Vaccines, Tom Odell, Two Door Cinema Club, Valentino Khan, Vince Staples, W&W, Watsky, Weval, White Lies, Wiz Khalifa