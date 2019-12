Příběh fanouška, který zakončil Sziget 2019 na hlavním pódiu s Foo Fighters

Sziget každoročně otevírá svoje brány co nejširšímu spektru návštěvníků, včetně těch pro které jsou festivaly obvykle těžko dostupné. Jeden z momentů, který musel utkvět v paměti letošních posluchačů, se stal bez pochyby při závěrečném vystoupení legendárních Foo Fighters. Těsně předtím, než američtí rockeři zahráli jednu ze svých klasik “Everlong”, ukázal frontman Dave Grohl do davu nadšených fanoušků ozářených záblesky ohňostrojů na muže na kolečkovém křesle, kterého lidé nesli nad hlavami a pozval ho na stage. Do mnohatisícového publika charismatický zpěvák zařval: „On je hvězda týhle show!”

Nadšeného vozíčkáře držel na hlavami tisícový dav a svoji silou ho dopravil až na hlavní podium, kde mu Dave Grohl dal elektrickou kytaru, kterou mohl rozbít o zem, a tak se postaral o pořádné rock n rollové finále koncertu i celého Szigetu.

Ještě předtím, než záběry ze Szigetu obletěly svět, inspiroval tento fanoušek nezávislý filmařský tým, aby se s ním vydal na Sziget a zjistil více o muži na kolečkovém křesle. Díky tomu nyní můžeme sledovat mini dokumentární film “Wheels of Madness”.

Jak se ukázalo, sympatický fanoušek na vozíčku je třiatřicetiletý Gal Mizrachi (neboli Gal Festival). Učitel multimédií z Tel Avivu jezdí na Sziget už pět let v řadě a rozhodně má v plánu pokračovat. Ostrov svobody ovlivnil Gala v mnohém: „Sziget mi změnil život. Je to můj oblíbený festival a taky oblíbené místo na zemi. Naučil mě hodně o mně samém a taky o lidskosti, laskavosti, přátelství a výrazně rozšířil můj hudební vkus o umělce z celého světa. Je pro mě důkazem, že limity existují jenom v naší hlavě. Díky Szigetu jsem lepší člověk a taky lepší přítel. Děkuju!”

Szigetu 2019 se během 7 dní zúčastnilo 530 000 návštěvníků z celé planety. Lidé od Nového Zélandu po Brazílii si přijeli užít hudbu, divadlo, tanec a workshopy od umělců a performerů z více než 62 zemí světa.

Během festivalového týdne zavítaly na Ostrov svobody hvězdy jako Ed Sheeran, The 1975, Martin Garric, Richard Ashcroft, 6LACK, Macklemore, James Blake, The National, Mura Masa, Post Malone, Years & Years, Jungle, Florence & The Machine, Catfish & The Bottlemen a Foo Fighters a mnoho dalších.