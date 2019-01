POLEMIC ROZJEDOU V LUCERNA MUSIC BARU VALENTINSKÝ SPECIÁL

Slovenská kapela Polemic servíruje ty nejlepší ska-reggae vibes v Československu a 14. února přijede se svým cirkusem do pražského Lucerna Music Baru, aby zde odehrála speciální večer nazvaný ValentýnSKA. Jako speciální host s Polemic vystoupí německý zpěvák a pozounista Dr. Ring Ding. Vstupenky jsou v předprodeji za 250 Kč (+ poplatky) na pokladně Lucerna Music Baru (bez poplatků), na webu Lucerna Music Baru, GoOut.cz a v sítích Ticketmaster a Ticketportal. Na místě pak za 300 Kč.

Polemic brázdí koncertní pódia už téměř tři desetiletí, během kterých si vytvořili věrné publikum na Slovensku i v České republice. V Praze s kapelou zahraje také speciální host, kterým bude německý zpěvák a pozounista Dr. Ring Ding! S tím Polemic spolupracovali na tracku Yes You´re Right z roku 2005 a v posledních letech spolu absolvovali několik skvěle přijatých společných koncertů na Slovensku (Pohoda, Uprising) a v Česku (Mighty Sounds, Rock for Churchill). Uslyšíte tak tvorbu Polemic i Dr. Ring Dinga a užijete si nekonečnou porci ska, reggae a dancehallu. Takže nezapomeňte – 14. února ValentýnSKA v Praze!

ZDROJ: TZ Lucerna Music Bar